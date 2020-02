FC Nantes - Metz : Hognon prévient déjà Gourcuff et les Canaris

Le FC Nantes accueille le FC Metz ce samedi lors de la 25e journée de Ligue 1. L’entraineur messin Vincent Hognon s’est exprimé sur la rencontre et a fait part de son désir de réaliser un bon résultat à la Beaujoire.

Vincent Hognon veut obtenir un bon résultat face au FC Nantes

Demain samedi (20 heures), le FC Nantes croise le fer avec le FC Metz dans le cadre de la 25e journée de Ligue 1. Et pour les Canaris, il est hors de question de faire un nouveau faux pas en championnat. En effet, les hommes de Christian Gourcuff ont enchainé les résultats décevants ces dernières semaines. Les Nantais restent sur une série de cinq matchs sans victoires, toutes compétitions confondues. Un bilan plus ou moins inquiétant.

Malgré tout, le patron du banc nantais n’accable pas son équipe. Il reste très optimiste pour la suite de la saison. D’ailleurs, Christian Gourcuff a reçu « pas mal de bonnes nouvelles cette semaine avec le retour des joueurs que l’on attendait ». Moses Simon, Kalifa Coulibaly et Anthony Limbombé sont opérationnels pour la réception de Metz. Alors que Christian Gourcuff commençait à manquer de solutions défensives, Nicolas Pallois, Dennis Appiah et Charles Traoré signent également leur retour. Ces trois éléments devraient être alignés face aux Lorrains pour le plus grand bonheur des Nantais, qui ont perdu leur solidité défensive en ce début d'année (13 buts encaissés sur les cinq derniers matchs).

C’est donc avec un effectif densifié que Christian Gourcuff tentera de s’imposer face au FC Metz. Sauf que le match n’est pas gagné d’avance pour les Nantais. Les hommes de Vincent Hognon ont à coeur d’obtenir un bon résultat à la Beaujoire.

Les Lorrains vont vendre chèrement leur peau

Présent en conférence de presse, Vincent Hognon reconnait que son futur adversaire est « l’une des meilleures défenses du championnat », mais n’est pas du trop « inquiet » pour son équipe. Bien au contraire, l’entraineur du FC Metz a expliqué qu’il a « l’ambition de poser des problèmes » à Nantes.

En clair, le club messin va vendre chèrement sa peau en vue du maintien. Le Metz est 16e Ligue 1 et a six points de retard sur le FC Nantes. En cas de défaite, les Nantais ne seront pas loin de basculer dans la zone rouge.