OL Mercato : Offensive de Manchester United pour Moussa Dembélé

Moussa Dembélé était courtisé par Manchester United et Chelsea, lors du mercato hivernal dernier. Mais l’ OL avait refusé de vendre son meilleur buteur. Malgré tout, les Mancuniens sont toujours intéressés par l’attaquant. Selon les informations en provenance d’Angleterre, ils auraient déjà préparé une grosse enveloppe.

Une enveloppe de 72 M€ de Manchester United pour Moussa Dembélé ?

Malgré le refus de l’ OL de céder Moussa Dembélé cet hiver, Manchester United ne lâcherait pas prise. D’après des indiscrétions du Daily Star, le vice-président exécutif du club aurait donné son accord pour recruter l’avant-centre lyonnais l’été prochain.

La source croit savoir que Ed Woodward des Reds Devils a validé un budget de 60 millions de livres, soit un peu plus de 72 M€, pour le transfert du joueur de 23 ans. Il faut rappeler qu’United avait été éconduit par Jean-Michel Aulas en janvier dernier.

Cependant, Moussa Dembélé serait toujours la priorité à Old Trafford. En attendant de revenir à la charge pour l’ancien joueur du Celtic FC, Manchester United a recruté Odion Ighalo en janvier pour se dépanner. L’attaquant nigérian de 30 ans est en effet prêté par le club chinois Shanghai Shenhua, jusqu’à la fin de la saison.

Aulas ouvert au transfert de Moussa Dembélé dans le club de son choix

Si les informations du média anglais sont fiables, il faut dire que Jean-Michel Aulas ne cracherait pas sur 72 M€. Surtout que Moussa Dembélé avait été transféré du club gallois contre un chèque de 22 millions d’euros.

D’ailleurs, le dirigeant de l’ OL n’est pas fermé au départ des joueurs qui désirent rejoindre des clubs de leur choix, « plus important » que Lyon. « Il faudra attendre de voir les offres », a-t-il indiqué cette semaine, dans des propos rapportés par RMC Sport.

« On en a déjà un certain nombre, on a résisté, en particulier parmi nos meilleurs joueurs », a rappelé le responsable du club rhodanien. « On vend les joueurs qui veulent partir et on les laisse aller à l’endroit où ils veulent. Avec la volonté de les voir grandir. Quelquefois, avec une analyse de la valeur des joueurs qui n’est pas uniquement en notre faveur », a expliqué Jean-Michel Aulas.

Selon Transfermarkt, le tarif de Moussa Dembélé est de 40 M€ sur le marché. Il est sous contrat à l' OL jusqu'en juin 2023. Le natif de Pontoise est l'actuel meilleur buteur de Lyon avec 13 buts marqués en Ligue 1 cette saison.