LOSC : Vers des guichets fermés pour la réception de l’ OM ?

Le choc entre le LOSC et l’ OM, dimanche (21h) en conclusion de la 25e journée de Ligue 1, s’annonce déjà chaud dans les travées du stade Pierre-Mauroy. Les dirigeants de Lille OSC prévoient même un match à guichets fermés.

LOSC-OM, affiche de la 25e journée de Ligue 1 ?

Le match entre le LOSC et l’ OM est sans doute l’affiche de la 25e journée de Ligue 1. Rendez-vous entre deux formations situées aux premières loges du classement de Ligue 1, la rencontre a donc le podium pour enjeu. Pour les Lillois (4es, 40 points), il est question de vaincre pour se rapprocher de l’objectif. Par ailleurs, vaincus au match aller au Vélodrome, Christophe Galtier et ses joueurs sont rancuniers et rêvent de se venger sur leur pelouse. Le latéral droit turc Zeki Celik l’a très récemment révélé sur le site officiel du LOSC.

Quant aux Marseillais (2es, 49 points), ils souhaitent naturellement consolider leur position avec une victoire. Et il faut dire qu’une victoire contre Lille OSC éloignerait sérieusement un adversaire très menaçant dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions. En outre, André Villas-Boas et ses hommes savent qu’une défaite à Lille, juste après l’élimination à Lyon, passerait très mal auprès de leurs supporters.

LOSC : Guichets fermés pour la réception de l’ OM ?

Un choc pour lequel les supporters sont donc déjà mobilisés. Selon La Provence, 49 000 spectateurs sont attendus alors que le stade Pierre-Mauroy contient un peu plus de 50 000 places. Les dirigeants des Dogues espèrent même un match à guichets fermés.

Enfin, rappelons que entre 1 000 et 1 100 supporters de l’ OM, autorisés à faire le déplacement, occuperont le parcage visiteurs.