Mercato PSG : Leonardo se lance sur les traces d’une perle anglaise

Si le PSG s’est montré très discret lors du mercato hivernal, Leonardo prépare déjà des dossiers pour la prochaine fenêtre des transferts. Le directeur sportif parisien serait sur les traces d’une perle anglaise.

PSG : Un joueur de Manchester United dans le collimateur de Leonardo

La recherche de jeunes joueurs à fort potentiel ne s’arrête jamais. Et ce n’est pas Leonardo qui dira le contraire. Le stratège brésilien travaille en coulisse afin de renforcer au mieux le groupe du PSG en vue de la saison prochaine.

Pour ce faire, le directeur sportif du PSG suivrait de très près de jeunes pépites sur le marché. Si les noms de Sandro Tonali (Brescia) ou encore Kai Havertz (Bayern Munich) sont annoncés dans le collimateur du PSG, Leonardo ambitionnerait de recruter un nouveau gardien de but en juin prochain.

Mais rassurez-vous, le directeur sportif parisien ne compte pas remettre en cause les statuts de Keylor Navas et de Sergio Rico. Loin de là. Le dirigeant se serait mis en quête d’un troisième gardien de but. Et son choix se porterait sur Dean Henderson, le portier de Manchester United prêté à Sheffield United.

Dean Henderson ciblé par le PSG

En effet, Daily Mail et Daily Telegraph annoncent en choeur que le club francilien s’intéresserait de très près au joueur de 22 ans. Ce dernier a été prêté au promu de Premier League où il réalise une belle saison. Sheffield United aimerait une nouvelle fois obtenir le prêt de Dean Henderson pour la saison prochaine. Mais l’actuel 5e du championnat devra se méfier de la concurrence dans ce dossier. Dean Henderson est un joueur d’avenir et le PSG s’activerait déjà pour le recruter. Reste à savoir si le Paris Saint-Germain ira au bout de son intérêt.

Nous en saurons plus dans les mois à venir. À noter que Dean Henderson devrait faire son retour à Manchester United à l’issue de la saison. Il est lié aux Red Devils jusqu’en juin 2022.