OM : Alerte ! Dimitri Payet absent pour le déplacement à Lille ?

Dimitri Payet n’avait pas terminé le match entre l’ OL et l’ OM (1-0) en raison d’une douleur à la jambe gauche. De quoi causer une absence du milieu offensif de l’ Olympique de Marseille pour le déplacement à Lille, dimanche (21h) en conclusion de la 25e journée de Ligue 1 ?

Dimitri Payet réellement blessé ?

Les supporters de l’ OM avaient eu des frayeurs en voyant Dimitri Payet sortir à la 73e minute du choc entre l’ OL et l’ OM (1-0), mercredi en quart de finale de la coupe de France. Cependant, André Villas-Boas s’était montré rassurant en conférence de presse d’après-match. Le technicien portugais avait expliqué que le joueur de 32 ans n’avait ressenti qu’une simple douleur à la cuisse gauche et devrait tenir sa place pour le match à Lille.

Le Réunionnais absent à l’entraînement ce matin

Mais Dimitri Payet n’était pas présent à l’entraînement collectif ce matin. Une absence à l’entraînement qui s’expliquerait par le malaise ressenti lors du match à Lyon ? Pire, l’ancien Hammer ne serait-il pas présent lors du déplacement à Lille ? André Villas-Boas répondra à ces questions en conférence de presse, en début d’après-midi (13h30).

Plusieurs titulaires absents contre le LOSC ?

Dimitri Payet n’était pas le seul joueur absent à l’entraînement collectif ce matin. Nemanja Radonjic n’était pas présent non plus. Il faut rappeler que l’ailier gauche serbe n'avait pas participé non plus au quart de finale de la coupe de France à Lyon. Enfin, Bouna Sarr était absent à l’entraînement ce matin.

Deux retours majeurs contre le LOSC ?

En revanche, Steve Mandanda et Dario Benedetto, absents à Lyon, ont participé à l’entraînement collectif de l’ OM ce matin. Un signe qui annonce le retour du gardien emblématique et du buteur argentin contre les Lillois ?

Les supporters le souhaitent, tout en n'oubliant pas que le premier souffrait très récemment d'une douleur à la cuisse et le seconde au talon d'Achille.