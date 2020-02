OM Mercato : Une perle de 15M€ snobée par Zubizarreta ?

L’ OM court après un top buteur depuis le départ de Bafétimbi Gomis à l’été 2017. Pourtant, le problème aurait pu être réglé aussitôt après, si les recruteurs de l’ Olympique de Marseille n’avaient pas négligé un joueur qui leur avait été proposé.

Lautaro Martinez refusé par l’ OM ?

Lautaro Martinez fait désormais les beaux jours de l’ Inter Milan. Mais ce prodige argentin aurait pu évoluer avec l’ OM dès l’été 2017. Cet été-là, Bafétimbi Gomis avait quitté le club olympien, après une brillante saison 2016-2017 à titre personnel (20 buts en Ligue 1). Pour les recruteurs marseillais, il était donc question de signer un autre buteur pour combler le départ de la Panthère noire.

Lautaro Martinez aurait été proposé à l’ OM. Le prodige argentin évoluait alors au Racing (Argentine) et était âgé de 20 ans. Brillant lors du championnat de la CONMEBOL des moins de 20 ans, avec 5 buts à son actif, il avait tout pour faire oublier le départ de Bafétimbi Gomis et aurait pu s’engager contre 15 millions d’euros.

Mais selon les informations de Football Club de Marseille, l’ OM a snobé le dossier. Les recruteurs phocéens ont préféré signer Valère Germain en provenance de l’ AS Monaco contre 9 millions d’euros, puis Kostas Mitroglou en provenance du Benfica Lisbonne contre 15 millions d’euros plus 50% à la revente.

Lautaro Martinez dans le viseur de deux matodontes ?

Un an plus tard, Lautaro Martinez s’est engagé avec l’ Inter Milan contre 25 millions d’euros. En plus d’avoir largement justifié cette somme par ses performances avec les Intéristes, l’attaquant argentin est désormais évalué à 110 millions d’euros.

Un prix de folie qui ne devrait pourtant pas faire reculer le Barça, longtemps annoncé aux trousses de la perle milanaise pour renforcer son secteur offensif en prévision d’un retrait de Luis Suarez. Une cible pour laquelle les Barcelonais devraient toutefois affronter la concurrence du Real Madrid qui, selon TyC Sports, aurait également décidé d’entrer en lice en fin de saison.