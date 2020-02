ASSE : Denis Bouanga optimiste pour la suite de la Ligue 1

Buteur de l’ ASSE contre l’Épinal (2-1) en quart de finale de la coupe de France jeudi soir, Denis Bouanga est confiant pour la suite de la saison. Il rêve d'une série positive, afin de s'éloigner de la zone rouge.

ASSE : Denis Bouanga espère un déclic contre Brest

L’ ASSE s’est fait un petit moral en éliminant l’Épinal (club de National 2) en quart de finale de la Coupe de France. Denis Bouanga a été l’auteur du premier but des Stéphanois. Il s’en félicite et souhaite enchaîner, surtout après son match raté contre le Montpellier HSC (0-1).

« Je voulais me rattraper par rapport au match de Montpellier. J’avais loupé beaucoup d’occasions, des occasions. Ce but fait beaucoup de bien. Ça redonne la confiance, j’espère que ça ne va pas partir », a déclaré l’ailier des Verts, après la qualification en demi-finale de la coupe de France.

Ayant renoué avec la victoire en coupe, l’AS Saint-Étienne espère rebondir en Championnat où elle est sur une série de trois défaites consécutives. « J’espère que l’on va continuer à arracher des victoires », a confié Denis Bouanga.

Denis Bouanga regarde plutôt vers le haut du classement

L’ ASSE n’a pris que 3 points lors de ses 8 derniers matchs et pointe à la 15e place de Ligue 1 avec 28 points. L’équipe de Claude Puel n’a que 4 points de plus que le barragiste, le Nîmes Olympique, après 24 journées. Le buteur gabonais estime que les Verts doivent « améliorer leur jeu », afin de se remettre dans le bon sens. « C’est ce qui nous fait défaut en ce moment », a-t-il souligné.

L’AS Saint-Étienne se déplace à Brest au Stade Francis-Le Blé, dimanche (17h), lors de la 25e journée. Et Denis Bouanga a à coeur « d’enchainer contre les Brestois », après avoir sorti les Spinaliens. « Beaucoup parlent du bas du classement, nous on parle plus du haut. On a les capacités, les joueurs pour aller en haut. On veut faire une série, c’est ce qui nous manque », a-t-il rassuré.

Denis Bouanga est l'actuel meilleur buteur de l' ASSE avec 7 buts et 3 passes décisives en 22 apparitions en championnat cette saison.