ASSE : Coupe de France, Saint-Étienne généreux envers Épinal

L’ ASSE a éliminé Épinal (2-1) en quart de finale de la Coupe de France, jeudi. Mais comme il est de coutume contre les petits clubs, l’AS Saint-Étienne a laissé sa part de recette aux Spinaliens. RMC Sport croit savoir le montant offert au club de National 2.

L' ASSE a laissé sa part de la recette à Épinal

Épinal avait réussi l’exploit en éliminant le LOSC en 8e de finale de la Coupe de France. Mais le parcours du club de 4e division s’est arrêté en quart de finale, face à l’ ASSE. Le buteur des Spinaliens Jean-Philippe Krasso, auteur d’un doublé contre Lille, a encore marqué contre Saint-Étienne sur penalty (62e).

Mais son but n’a pas été suffisant pour envoyer Épinal en demi-finale. Denis Bouanga (37e) et Mahdi Camara (58e) avaient déjà assuré la victoire des Verts. Qualifiée, l’ ASSE affrontera le Stade Rennais et l’OL en découdra avec le PSG en demi-finales. Ce sera respectivement le 3 mars à Geoffroy-Guichard et le 4 mars au Groupama Stadium.

Entre-temps, les Stéphanois ont fait un cadeau au SAS Épinal à l’issue de leur rencontre de jeudi soir. En effet, la source apprend que le club ligérien a laissé sa quote-part de la recette du match à son adversaire. Rappelons que le match a été disputé au stade Marcel-Picot à Nancy.

Un montant de 88 000 euros offert aux Spinaliens

Selon la radio, c’est un montant de 88 000 euros que l’ ASSE a donné à l’équipe du coach Xavier Collin. Des Spinaliens qui ont fait douter Sainté, après leur but réducteur, jusqu’au coup de sifflet final. Épinal n'a pas démérité sur l'ensemble du match et mérite le cadeau des Verts.