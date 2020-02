Mercato PSG : Les vérités de Leandro Paredes sur son avenir

Présent en conférence ce vendredi, Leandro Paredes s’est exprimé sur son avenir. Et le milieu de terrain du PSG a tenu à faire une précision sur son été mouvementé.

PSG : Leandro Paredes n’a jamais songé à partir

Recruté en janvier 2019 contre un chèque de 40 millions d'euros, Leandro Paredes a du mal à s’imposer au Paris Saint-Germain. L’international argentin est confronté à une rude concurrence dans l’entrejeu et doit se contenter d’un statut de remplaçant depuis l’entame de la saison.

Si Leandro Paredes a retrouvé du temps de jeu ces dernières semaines, son statut n’a pas vraiment évolué au PSG. Au point où son départ était évoqué durant le mercato hivernal. Le Paris Saint-Germain se serait même renseigné pour envoyer l’Argentin à la Juventus en échange d’Emre Can. Un retour en Serie A italienne qui ne déplairait pas au joueur de 25 ans. Mais le Parisien a tenu à démentir cette rumeur.

Présent en conférence de presse à la veille du match contre Amiens SC, le milieu de terrain a expliqué qu’il n’était pas candidat à un départ, moins d’un an après son arrivée au Paris Saint-Germain. Le natif de San Justo n'a pas songé à quitter le navire parisien. « Je n'ai jamais eu l'idée de quitter le PSG, ça n'a jamais été mon intention. Cela n'a jamais été l'intention du club et du coach Thomas Tuchel non plus. On connaissait l'intérêt de plusieurs clubs, mais je n'ai pas voulu partir », a-t-il confié.

Une bonne décision puisque l’ancien joueur du Zénith Pétersbourg retrouve du temps de jeu sous les couleurs parisiennes. Cette saison, Leandro Paredes a déjà disputé 24 matchs (toutes compétitions confondues) avec le Paris Saint-Germain.