OM : Rongier fait une confidence et encense deux Phocéens

Valentin Rongier était présent ce vendredi après-midi en conférence de presse d'avant-match LOSC-OM, dimanche soir (21h) lors de la 25e journée de Ligue 1. Le milieu de terrain a évoqué la baisse de régime de l’ Olympique de Marseille et encensé deux de ses coéquipiers.

Valentin Rongier révèle la cause de la baisse de régime de l’ OM

L’ OM a été moins flamboyant sur les dernières apparitions. Une baisse de rendement que Valentin Rongier explique par la fatigue due à l’enchaînement des matches. Mais l’ancien Nantais ne voudrait pas y voir une excuse parce qu’il reconnaît que « c'est pareil pour toutes les équipes », même si l’effectif réduit de la formation provençale rend « la fatigue plus importante ». Mais avec le retour des semaines à 1 match, les Marseillais vont retrouver leurs « jambes d'il y a quelque temps ».

Cependant, l'ancien Canari n’est pas fatigué. S’il n’a pas flambé contre l’ OL, ce qui l’a profondément déçu, c’est parce que le milieu de terrain de 25 ans avait été malade et avait « perdu de l'énergie ». Mais l’ex-capitaine du FC Nantes se porte mieux et se souvient qu'il n'a pas encore marqué son premier but avec l’écurie olympienne. Une contre-performance qu’il explique par un possible « blocage mental ». Il promet d’y remédier assez rapidement en s'entrainant, à progresser devant les cages adverses et à « plus casser les lignes ».

Valentin Rongier très admiratif envers deux coéquipiers

Le milieu de terrain a ensuite évoqué l’influence de Steve Mandanda dans le vestiaire et son apport sur le terrain. Il a décrit le gardien de 34 ans comme un coéquiopier « charismatique », doté d’ « un leadership naturel » et qui « montre l'exemple à chaque match ». Un portier qui « a rapporté beaucoup de points » à l’équipe marseillaise qui souhaite le voir rester à ce niveau de performance le plus longtemps possible.

Dimitri Payet est le second coéquipier à qui Valentin Rongier a tiré son chapeau. Il voit dans le Réunionnais le leader technique du club phocéen. Un joueur dont l’absence « change beaucoup de choses » et prive le jeu olympien d’action d’éclat.

Quel résultat pour l’ OM à Lille ?

L’ OM se déplacera à Lille dimanche (21h) en conclusion de la 25e journée de Ligue 1. Un choc entre deux formations classées aux premières loges du tableau. Autant dire tout de suite que c’est l’affiche de la journée.

Valentin Rongier ne serait pas mécontent de revenir de Lille avec le point du match nul. Un résultat qui permettrait à l’ Olympique de Marseille de maintenir son écart de 9 points.