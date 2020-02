Mercato OL : Marcelo, sa décision après sa brouille avec les fans

Marcelo et les supporters de l’ OL étaient à couteaux tirés pendant un moment. Ils ont finalement fait la paix des braves. Et le défenseur central a pris une décision sur son avenir à Lyon.

Marcelo revient sur ses dissensions avec les fans ultras de l' OL

Pour avoir boudé les supporters de l’ OL après le match perdu (2-1) contre le Benfica à Lisbonne en Ligue des Champions, Marcelo avait suscité la colère des supporters du club. Il était même un paria aux yeux d’un groupe de supporters ultras du club rhodanien.

La relation tendue entre l’arrière brésilien et les Bad Gones avaient atteint un point culminant, lors de la réception du RB Leipzig (2-2) en Ligue des Champions, le 10 décembre 2019. Une banderole, visant le joueur, où il était écrit : « Marcelo dégage », avait été brandie dans la tribune des ultras.

Ce message avait fait réagir le Brésilien et des joueurs de l’ OL, dont le capitaine Memphis Depay. Il s’en était suivi des échauffourées entre ces derniers et le groupe de supporters. Mais un mois plus tard, le joueur de 32 ans s’était réconcilié avec les Bad Gones.

Après la victoire de Lyon sur les Girondins à Bordeaux (1-2), il est allé vers le public lyonnais pour le saluer. Un geste d’apaisement qui avait été bien apprécié par les fans. « Pendant un long moment, j’ai beaucoup réfléchi (…). Et j’ai pardonné et je suis heureux depuis », a-t-il confié en conférence de presse ce vendredi, en prélude au match contre le RC Strasbourg en Ligue 1 (dimanche (15h).

Marcelo souhaite aller au bout de son contrat à l' OL

Il faut toutefois rappeler qu’au plus fort de la crise avec Marcelo, le clan de ce dernier avait ouvert la porte à un départ de l’ OL. Finalement, le mercato hivernal a refermé ses portes et l’ancien joueur du Besiktas est resté entre Rhône et Saône. Deux semaines après la fermeture du marché des transferts, le Brésilien est revenu sur les bruits de couloir sur son avenir.

« Si un jour il faut partir, je partirais. Mais pour l’instant, j’ai un contrat que je compte honorer. Je veux profiter au maximum de ce super club », a rassuré le natif de São Vicente.

Pour rappel, Marcelo est arrivé à Lyon en juillet 2017 et son bail est valide jusqu’en juin 2021.