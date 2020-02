OL : La première de Bruno Guimaraes contre le RC Strasbourg ?

L’ OL reçoit le RC Strasbourg dimanche pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Arrivé à Lyon il y a quelques jours, Bruno Guimaraes va-t-il vivre son baptême de feu avec les Gones ? Rudi Garcia a lâché sa réponse.

Suspense pour Bruno Guimaraes avant Strasbourg

Le tournoi préolympique terminé, Bruno Guimaraes a rejoint Lyon dans la soirée de lundi. Le jeune milieu de terrain s’est engagé avec l’ OL en janvier. Alors que le Brésilien a déjà pris part à quelques séances d’entraînement avec son nouveau club, Rudi Garcia a été interrogé sur la présence éventuelle du capitaine de la sélection olympique du Brésil contre le RC Strasbourg dimanche.

L’ OL reçoit le club alsacien lors de la 25e journée de Ligue 1. Mais pour le moment, rien n’indique que Bruno Guimaraes va disputer sa première rencontre avec Lyon contre le RC Strasbourg. En conférence de presse, Rudi Garcia a maintenu le suspense quant à la présence de sa nouvelle recrue brésilienne.

Contre-la-montre pour Guimaraes à l’ OL ?

Pour le coach de l’ OL, pour jouer contre le RC Strasbourg, Bruno Guimaraes doit avoir compris « rapidement les aspects tactiques de la Ligue 1 ». « Le championnat brésilien n’est pas comme le championnat de France », note Rudi Garcia. Le coach lyonnais ne se fait pas de doute sur la condition physique du joueur de 22 ans. Il a des matches dans les jambes et semble déjà avoir récupéré du long trajet qu’il a effectué de la Colombie pour la France.

Il ne reste plus qu’à savoir si Bruno Guimaraes a déjà intégré les aspects tactiques auxquels Rudi Garcia fait allusion. L’ancien joueur de l’Athletico Paranaense doit s’adapter plus vite que prévu. La faute à une arrivée tardive à Lyon, certes. Le milieu de terrain sera fixé sur sa présence ou non contre Strasbourg d’ici samedi.