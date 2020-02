OL : Tousart et Toko-Ekambi incertains contre le RC Strasbourg

Dans son point santé sur le groupe de l’ OL, Rudi Garcia a annoncé Lucas Tousart et Karl Toko-Ekambi incertains, contre le RC Strasbourg, en Ligue 1, dimanche.

OL : Décision attendue samedi pour Tousart et Toko-Ekambi

L’ OL reçoit le RC Strasbourg, au Groupama Stadium (dimanche 15h). Cela pour le compte de la 25e journée de Ligue 1. Rudi Garcia n’est pas encore certain de compter sur Lucas Tousart et Karl Toko-Ekambi.

Titulaire contre l’ OL en quart de finale de la Coupe de France, le premier avait été touché à une cuisse. Cela, après un choc avec Kevin Strootman. Il avait finalement été sorti et remplacé par Thiago Mendes (51e). Quant au deuxième, il avait terminé la rencontre, malgré un tampon reçu au genou.

« Tousart et Toko-Ekambi ne se sont entraînés ni hier ni aujourd’hui, nous verrons la situation demain (samedi). Karl a pris un coup sur le genou, mais les médecins n’ont pas l’air inquiets », a fait savoir Rudi Garcia, en conférence de presse ce vendredi.

En revanche, l’entraineur de l’ OL peut compter sur Marcelo ou Jean Lucas. Suspendus contre l’ OM en coupe de France, le défenseur central et le milieu de terrain brésilien font leur retour contre le Racing Club Strasbourg. La recrue hivernale Bruno Guimaraes postule également pour être dans le groupe.

Léo Dubois a intégré l'entrainement collectif des Lyonnais

Le technicien des Gones s’est également réjoui du retour de Léo Dubois à l’entrainement collectif. Blessé au genou gauche le 30 novembre 2019 et opéré trois jours plus tard, le défenseur latéral a intégré le groupe lyonnais.

« Léo Dubois a repris jeudi dernier, il retrouve petit à petit un bon niveau physique, car il a beaucoup travaillé avant de revenir dans le groupe », a confirmé Rudi Garcia. Néanmoins, ce dernier avoue qu’il « ne sait pas encore exactement quand l’arrière droit reprendra ».

« Il faut qu’il retrouve des sensations et du rythme, ce qui prend toujours un peu de temps lors d’un retour de blessure », a expliqué le technicien de l' OL. Les autres blessés et opérés, notamment Yousouf Koné, Jeff Reine-Adélaïde et Memphis Depay sont eux toujours en rééducation.