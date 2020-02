OM : Thauvin, gros désaccord entre les médecins et Villas-Boas

Le chirurgien James Calder n’a pas encore autorisé le joueur de l’ OM Florian Thauvin à reprendre la compétition. André Villas-Boas, entraîneur de l’ Olympique de Marseille, n’en peut plus de cette prudence excessive du médecin anglais.

James Calder trop prudent avec Florian Thauvin ?

Florian Thauvin est absent avec l’ OM depuis septembre dernier, date de son opération à la cheville droite. Opéré avec succès, l’ailier droit de l’ Olympique de Marseille est désormais en rééducation. Après la natation et la course sur tapis, le Phocéen en est à la course sur terrain.

Un processus de rééducation que James Calder, chirurgien anglais qui a opéré Florian Thauvin, suit scrupuleusement. Le célèbre chirurgien, très respecté par ses pairs pour sa grande connaissance des problèmes de cheville, serait désormais disposé à laisser l’ancien Magpie participer aux entraînements collectifs, et non aux matches de compétition.

André Villas-Boas agacé par l’attitude de James Calder ?

Selon RMC Sport, André Villas-Boas ne serait pas d’accord avec James Calder. Le technicien portugais estimerait que le chirurgien anglais se montre d’une prudence excessive avec Florian Thauvin. Or, le Lusitanien souhaiterait relancer le joueur le 22 février, lors de la réception du FC Nantes. Alors, le coach de l’ OM aurait décidé de se charger lui-même de la rééducation de l’ex-Bastiais. Une tâche qu’il aurait confiée à son staff technique. Une décision d’André Villas-Boas qui aurait déjà causé le départ du kiné anglais commis par James Calder pour s’occuper de l'Orléanais à domicile.

Bien sûr que le célèbre chirurgien anglais, très attaché au respect du processus de rééducation de l’ Olympien, désapprouve la décision de l’entraîneur portugais. Il aurait alors prévenu Jacques-Henri Eyraud et son staff qu’il ne répondrait plus de la santé de Florian Thauvin si le protocole de guérison n’était pas rigoureusement suivi.