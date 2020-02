Mercato PSG : Mbappé, le danger se précise pour le Real Madrid

Selon la presse espagnole, le Real Madrid va patienter avant de se lancer à la conquête de l’attaquant du PSG, Kylian Mbappé. Une stratégie qui pourrait profiter à un autre prétendant dans ce dossier. Explications.

Le Real Madrid en rétropédalage pour Kylian Mbappé ?

L’avenir de Kylian Mbappé risque d’animer le prochain mercato du PSG. Auteur d’une belle saison avec le club parisien, l’attaquant français est régulièrement associé au Real Madrid. Et son accrochage avec Thomas Tuchel à renforcer l’idée de son départ. En tout cas, la presse espagnole est persuadé que le prodige parisien va rejoindre le Real Madrid. Les départs se portent désormais sur la date de son arrivée à Madrid.

Et sur ce point, AS fait une révélation de taille. Le journal ibérique, qui fait sa Une sur le « gamin en or », explique que le Real Madrid ne va pas formuler d’offre pour Kylian Mbappé cet été. La direction madrilène est consciente que ce dossier XXL est très compliqué et préfèrerait attendre l’été 2021 pour tenter sa chance. Avec cette stratégie, les Madrilènes espèrent faire baisser le prix du Champion du monde la saison prochaine.

Sauf que « le plan du Real Madrid » est risqué. Pour que cela fonctionne, il faudra nécessairement que Kylian Mbappé ne prolonge pas son contrat expirant en juin 2022 avec le PSG. Pourtant, les dirigeants parisiens s’activent afin de prolonger le contrat du natif de Bondy. Un autre danger guette également les Madrilènes. La Juventus s’activerait en coulisse pour tenter d'arracher la signature de Kylian Mbappé.

La Juventus en embuscade

En effet, selon les informations du média El Chiringuito, la Vieille Dame ne lâcherait rien pour le Parisien. Alors qu’un transfert à hauteur de 350 millions d’euros est évoqué, les Bianconeri ne désespèrent pas pour l’ancien Monégasque. Un transfert de KM7 à la Juve parait peu envisageable, mais pas impossible. La Juventus serait toujours en embuscade sur ce dossier et attendrait le bon moment pour lancer une offensive. Les Merengues sont donc prévenus.