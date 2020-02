Dortmund - PSG : Le Borussia envoie un message fort à Paris

Le Borussia Dortmund a renoué avec le succès à la veille de son choc en Ligue des Champions contre le PSG. Vendredi, les Borussen se sont imposés (4-0) à domicile contre l’Eintracht Francfort.

Carton plein pour le Borussia Dortmund avant le PSG

Préparation réussie pour le Borussia Dortmund. Après deux matches sans victoire, l’équipe de Lucien Favre a renoué avec le succès vendredi. Le futur adversaire du PSG en Ligue des Champions a dominé l’Eintracht Francfort (4-0) en ouverture de la 22e journée de Bundesliga.

Une victoire qui permet aux Jaune et Noir de revenir à un point du Bayern, le leader, et de faire le plein de confiance avant de recevoir le Paris Saint-Germain. Muet lors de la défaite contre le Bayer Leverkusen lors de la dernière journée, Erling Haaland a de nouveau fait trembler les filets avec le Borussia Dortmund. L’attaquant norvégien a inscrit le troisième but de la partie, son 9e sous les couleurs des Borussen qu’il a rejoint lors du mercato d’hiver.

Reus forfait, Neymar attendu à Dortmund

Contre le PSG, le Borussia Dortmund sera privé de son capitaine Marco Reus et de Julian Brandt. Les deux joueurs seront indisponibles pendant un mois. S’agissant de l’attaquant allemand, il est tout de même espéré pour le match retour au Parc des Princes le 11 mars. Côté Paris, Neymar est attendu mardi pour la première manche.

L’attaquant brésilien du PSG a encore été ménagé par Thomas Tuchel. Neymar va rater le match contre Amiens samedi, son quatrième de suite. L’attaquant de 28 ans n’a plus joué la moindre rencontre depuis le 1er février. A se demander s’il pourra être à 100% contre le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park. Réponse mardi.