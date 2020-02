AS Monaco : Robert Moreno s'enflamme après Montpellier !

Victorieuse de Montpellier vendredi soir 1 but à 0, l'AS Monaco a engrangé son troisième succès consécutif en Ligue 1. Une victoire qui a apporté beaucoup de satisfaction et de joie à Robert Moreno...

L'AS Monaco de Robert Moreno est cinquième de L1 !

"Ce match contre Montpellier a été le meilleur de l'AS Monaco". Voici comment Robert Moreno a défini la victoire obtenue par son équipe contre Montpellier en ouverture de la 25e journée de Ligue 1.

Solide derrière et inspiré devant sous l'impulsion de son trio d'attaque composé de Stevan Jovetic, Islam Slimani - buteur pour la neuvième fois en Championnat - et Wissam Ben Yedder, le club de la Principauté a réussi une prestation convaincante et se trouve désormais - qui l'eût cru il y a deux semaines après la défaite à Nîmes - au cinquième rang du classement.

Très content de ses hommes, Robert Moreno n'a donc pas hésité à afficher sa satisfaction en conférence de presse à l'issue de cette troisième victoire consécutive.

"Si nous prenons en compte les aspects défensif et offensif ainsi que la manière dont nous avons contrôlé le match, je pense qu'il s'agit du meilleur match de l'AS Monaco. On s'est procuré beaucoup d'occasions et on a aussi très bien défendu. Je suis très content de l'implication et des intentions montrées par tous mes joueurs pour défendre", a déclaré l'entraîneur espagnol après la rencontre.

Le calendrier se montrant plutôt clément avec l'ASM ces deux prochaines semaines - déplacement à Dijon puis réception de Reims - son retour dans le haut du classement pourrait bien être amené à se confirmer d'ici fin février...