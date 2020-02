Bordeaux : Toma Basic, les raisons de son explosion

Hôtes de Dijon ce samedi soir à l'occasion de la 25e journée de Ligue 1, les Girondins de Bordeaux tenteront d'enchaîner après leur belle victoire obtenue à Metz le week-end dernier. Pour ce faire, Paulo Sousa devrait de nouveau titulariser Toma Basic, son milieu de terrain croate...

Toma Basic nouveau sauver des Girondins de Bordeaux ?

C'est l'un des tubes du moment du côté des Girondins de Bordeaux. Très peu utilisé par son entraîneur Paulo Sousa en première partie de saison, le milieu relayeur Toma Basic est en train de faire son trou dans le coeur du jeu bordelais.

Aligné d'entrée de jeu par le Portugais lors des six dernières rencontres de Ligue 1 disputées par le club au scapulaire, le gaucher de 23 ans, la plupart du temps associé au "chien de garde" brésilien Otavio, se montre de plus en plus convaincant. Rencontre après rencontre, il a su profiter de la place laissée vacante par Aurélien Tchouaméni - parti à l'AS Monaco - fin janvier, pour s’imposer.

Outre le fait qu'il ait réussi à saisir cette opportunité, Basic a également pris le parti de sensiblement modifier sa manière de fonctionner au quotidien, comme l'a expliqué son agent Adrian Aliaj.

"En novembre, j'ai voulu savoir ce qu'il se passait avec Toma. Il pensait que les dés étaient pipés. Paulo Sousa et Eduardo Macia - le directeur du football - m'ont alors dit qu'il avait un grand potentiel, mais qu'ils attendaient beaucoup plus de lui. C'est à ce moment-là qu'il a compris que c'était à lui de faire en sorte que ça se passe mieux. À partir de là, tout a changé dans sa tête", a affirmé l'Albanais dans des propos rapportés par L'Equipe.

Très doué techniquement, mais donc trop indolent, l'international Espoirs croate (8 sélections) est en train, depuis quelques semaines, de donner une nouvelle dimension à son aventure bordelaise.