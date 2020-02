FC Nantes Mercato : Percy Prado ouvre la porte à un départ

Apparu à trois reprises cette saison en Ligue 1, Percy Prado n’est pas du tout sûr de rester au FC Nantes en juin prochain. Le défenseur nantais a lâché une grosse confidence sur la suite de sa carrière.

Les vérités de Percy Prado sur son avenir au FC Nantes

Arrivé au FC Nantes en janvier 2015, Percy Prado n’est jamais parvenu à s’imposer au sein du club nantais. En effet, le latéral droit capable d’évoluer au poste de milieu central n’a toujours pas eu la confiance des entraineurs au FC Nantes. De Claudio Ranieri à Miguel Cardoso en passant par Vahid Halilhodzic, Percy Prado n’est jamais parvenu à se faire une place de titulaire en équipe première. Le joueur de 24 ans était cantonné à la réserve puis sur le banc de touche. Une situation devenue difficile à supporter pour le Nantais.

Dans une interview accordée à 20 Minutes, le défenseur polyvalent a indiqué qu’il a bien pensé à quitter le club, lui qui n’est plus qu’un « rescapé du FCN ». « Vouloir partir de moi-même, j’en ai eu envie. J’ai souvent senti qu’il n’y avait pas vraiment à Nantes de liens avec les coachs du dessus », a-t-il avoué.

Malgré ces « moments difficiles », Percy Prado est finalement resté au FC Nantes cette saison et poursuit son aventure chez les Canaris. Une bonne décision puisque le latéral droit commence petit à petit à se faire une place au soleil avec Christian Gourcuff.

Percy Prado reste ouvert à un départ

En effet, l’habituel remplaçant à eu une chance de se montrer face au PSG (défaite 2-1). Il a ensuite enchainé une deuxième titularisation face à Dijon FCO (3-3). Pourtant, le flou persiste sur son avenir. Le défenseur péruvien arrive en fin de contrat avec le FC Nantes en juin prochain. Si aucune offre de prolongation n’intervient, il devrait partir gratuitement à l’issue de la saison.

Percy Prado a d’ailleurs évoqué l’idée d’aller voir ailleurs à l’issue de la saison. Il ne se ferme aucune porte. « Je suis en fin de contrat en juin (…) J’ai envie de grandir, si ça ne doit pas se faire ici, on ira ailleurs. Je ne ferme pas de porte, mais si on me fait une proposition, je l’étudierai », a-t-il déclaré.

Pour rappel, Percy Prado n’a disputé que 4 rencontres (toutes compétitions confondues) avec le FC Nantes cette saison.