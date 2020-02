LOSC : Tiago Djalo est fin prêt pour affronter les Marseillais

Grande affiche de la 25e journée de Ligue 1, le LOSC-OM de dimanche soir promet beaucoup. Privé de joueurs importants pour cette rencontre, Christophe Galtier devrait titulariser en défense centrale Tiago Djalo pour pallier l'absence de Gabriel, son roc brésilien...

Tiago Djalo pourrait manquer de rythme

Sur une excellente série de trois victoires consécutives en Ligue 1 qui l'a replacé au quatrième rang du classement à un point du Stade Rennais, le LOSC pourrait frapper un grand coup dimanche soir en cas de victoire contre l'Olympique de Marseille.

Avec neuf points de retard sur les Marseillais avant cette rencontre, les Dogues n'ont plus le choix et doivent impérativement s'imposer pour croire encore à la deuxième place finale. Malheureusement pour eux, ils ne pourront pas compter sur toutes leurs forces vives pour ce choc.

Outre les absences des milieux de terrain Benjamin André et Xeka, Christophe Galtier va surtout devoir faire sans son défenseur central Gabriel, dont les performances cette saison ont tapé dans l'oeil de quelques grosses pointures européennes.

À la place du Brésilien, c'est un autre jeune joueur qui devrait être aligné par le coach du LOSC, en l'occurrence Tiago Djalo. Titularisé à sept reprises durant les trois premiers mois de la saison, le Portugais de 19 ans a ensuite disparu des radars en Ligue 1 et a dû se contenter des coupes nationales pour assouvir son besoin de jouer.

Djalo : "José Fonte me connait très bien"

Certainement relancé contre l'OM, à moins d'une énorme surprise concoctée par Galtier, l'ancien de l'AC Milan s'est déclaré prêt à se montrer performant contre Marseille et compte bien profiter de l'expérience de son compatriote José Fonte pour l'aider à remplir sa mission.

"Je suis très heureux d'avoir l'opportunité de rejouer. Je me prépare bien et je vais tout donner pour répondre aux attentes de l'entraîneur. Je ne suis pas un joueur qui ressent la pression. Je dois utiliser mes capacités pour me donner à fond [...] José Fonte est un joueur qui me connaît très bien. Il connaît mes qualités comme mes points faibles. Cette semaine, on a bien travaillé ensemble. Nous sommes complémentaires. Je suis persuadé que nous allons bien jouer ensemble contre l'OM", a déclaré Tiago Djalo en conférence de presse.

Son duel avec Dario Benedetto pourrait être l'une des clés du match...