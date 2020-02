OM Mercato : Alvaro envoie un message codé aux dirigeants

Quel effectif l’ OM présenterait-il en cas de qualification en Ligue des Champions ? C’est la question à laquelle les dirigeants de l’ Olympique de Marseille doivent répondre depuis que Payet et Villas-Boas souhaitent publiquement des renforts en fin de saison. En attendant une réponse claire des dirigeants, Alvaro Gonzalez a livré la sienne.

Alvaro Gonzalez réclame des renforts l’été prochain

L’ OM vise une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Un objectif largement dans les possibilités de l’écurie phocéenne, très performante sous le coaching d’André Villas-Boas. Mais en cas de qualification en Ligue des Champions, avec quel effectif le club olympien se présenterait-il ?

André Villas-Boas et Dimitri Payet ont déjà répondu que l’ OM devrait alors se renforcer. En effet, si l’effectif olympien actuel permet de briller en Ligue 1, il ne pourrait pas le faire en Ligue des Champions. Or, pour le technicien portugais et son maître à jouer, il n'est pas question que les Marseillais se présentent à la compétition européenne en touristes. D’où leurs appels respectifs à un recrutement actif en fin de saison.

Une demande qui a trouvé un écho favorable auprès d’ Alvaro Gonzalez. Dans un entretien accordé à L’Equipe, le défenseur central espagnol a estimé que le club marseillais « aurait un effectif un peu court » en cas de qualification en Ligue des Champions. Alors, il croit que l’ OM « aura besoin de plus de monde ».

Selon Alvaro Gonzalez, après de gros efforts faits pour se qualifier en Ligue des Champions, ce qui ferait grand plaisir aux supporters et aux joueurs, il serait normal que les Marseillais « y soit compétitifs ». Alvaro Gonzalez est même convaincu que l’ Olympique de Marseille remplit déjà les critères d’un club qui est censé faire une bonne participation en Ligue des Champions, à savoir son public passionné, son stade merveilleux et sa ville mobilisée.

Donc, il ne resterait plus qu’un recrutement actif…