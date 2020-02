Valladolid : Hatem Ben Arfa écarté du groupe, les raisons

Nouvelle recrue de Real Valladolid, Hatem Ben Arfa ne participera pas à la prochaine rencontre du club face à Grenade. Et l’entraineur Sergio Gonzalez s’est exprimé sur cette mise à l’écart.

Hatem Ben Arfa, les raisons de sa mise à l'écart

Hatem Ben Arfa a enfin repris du service du côté de l’Espagne. Le milieu offensif s’est engagé avec le Real Valladolid et a fait sa première apparition sous ses nouvelles couleurs. Hatem Ben Arfa a en effet disputé ses premières minutes officielles avec le Real Valladolid le week-end dernier lors de la réception de Villarreal (1-1). Il est entré à la 78e minute de jeu face au Sous-Marin jaune.

Mais le Français n’a pas convaincu son nouveau coach. Sergio Gonzalez a décidé de se passer de ses services pour le déplacement à Grenade ce samedi (20 heures). Et l’entraineur du Real Valladolid s’est exprimé sur cette décision.

Un gros retard physique

En effet, le coach espagnol a expliqué qu’Hatem Ben Arfa manque clairement de fraîcheur et de condition physique. Rien d’étonnant quand on sait que l’ancien meneur de jeu du Stade Rennais n’a pas joué depuis huit mois, avant de rejoindre l’équipe présidée par Ronaldo cet hiver. Il lui faudra du temps pour retrouver sa meilleure forme. « Je ne regrette pas de l'avoir fait jouer l'autre jour (contre Villareal), même si l'on a vu qu'il n'était pas autant en forme qu'on le pensait. Il faut lui donner du temps pour qu'il se sente plus à l'aise et pour qu'il puisse nous apporter ce qu'il sait faire », a-t-il confié.

Le joueur de 32 ans n’a pas été retenu pour le match contre Grenade, tout comme l’autre recrue hivernale du Real Valladolid, Matheus Fernandes. Les deux nouvelles recrues ne sont pas encore prêtes. À noter que HBA s'est engagé avec le Real Valladolid jusqu'en juin 2020. Il devra vite retrouver du temps de jeu et tenter convaincre ses nouveaux dirigeants s'il souhaite poursuivre son aventure sous les couleurs du ''Pucela".