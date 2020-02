OM Mercato : Zubizarreta aux trousses d’une pépite

L’ OM devrait se renforcer en fin de saison. Les recruteurs de l’ Olympique de Marseille sont donc déjà lancés aux trousses des plus belles pépites pour renforcer leur équipe. Les collaborateurs d'Andoni Zubizarreta auraient déjà repéré un joueur qui pourrait participer à la réussite du projet cher à Frank McCourt.

Melvin Bard supervisé par l’ OM ?

L’ OM est conseillé de se renforcer en cas de qualification en Ligue des champions. Le club doit pour cela se concentrer sur des joueurs talentueux avec une certaine expérience. Mais les recruteurs phocéens devraient également songer à signer de jeunes joueurs prometteurs pour assurer l’avenir. À ce titre, Melvin Bard aurait tapé dans l’oeil d’Andoni Zubizarreta. Latéral des équipes de jeunes de l’ OL, Melvin Bard est un prodige qui attire de plus en plus les regards. Brillant avec les jeunes de l’équipe de France où il est présent depuis deux ans, le défenseur latéral de 19 ans est engagé avec l' Olympique Lyonnais jusqu’en 2022. Un contrat que l’ OM aimerait écourter après avoir supervisé Melvin Bard plusieurs fois, en Youth League ou en N2.

Marseille peut-il débaucher Melvin Bard à Lyon ?

Mais la tâche s’annonce compliquée pour l’ OM. En effet, d’autres clubs seraient également attirés par le talent de Melvin Bard. Selon Le Progrès, l’Eintracht Francfort a également supervisé le jeune Lyonnais. Mais les recruteurs phocéens devraient surtout craindre les convoitises du Stade de Reims pour le joueur. Selon le média, les Rémois ont même transmis une offre lors du mercato hivernal. Et il n’est pas exclu que le même lub revienne à la charge en fin de saison. Enfin, la grosse difficulté sur la piste menant à Melvin Bard, c’est l’ OL. La source croit savoir que les dirigeants lyonnais n’ont aucune intention de céder le joueur, considéré comme l’avenir du club. D’où leur refus de la proposition hivernale des recruteurs du Stade de Reims...