PSG Mercato : City suspendu, Pep Guardiola vers le Paris SG ?

Le PSG rêve toujours d’un grand entraineur. Ainsi, Pep Guardiola ou encore Zinedine Zidane sont annoncés régulièrement sur le banc du Paris Saint-Germain. Et la suspension de Manchester City des coupes d’Europe pour deux saisons a ravivé la rumeur Guardiola.

Thomas Tuchel remplacé au PSG par Pep Guardiola ?

Annoncé dans le viseur du PSG, Pep Guardiola pourrait quitter Manchester City si la suspension du club des coupes d’Europe est confirmée. Le club anglais a décidé de faire appel de la décision de l’UEFA, devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS). En plus, le technicien espagnol est lié aux Sky Blues jusqu’en juin 2021. Il est peu probable qu’il abandonne son colossal salaire à City pour une nouvelle aventure. Quoique le Paris SG peut lui proposer le montant qu’il perçoit en Angleterre.

Le club de la capitale, lui, ne conserverait pas Thomas Tuchel en cas d’échec en Ligue des Champions cette saison. Malgré son contrat valide jusqu’à fin juin 2021, le technicien allemand pourrait bien être remercié plutôt si le Borussia Dortmund élimine le PSG en 8e de finale de la C1, le 11 mars. Pour la simple raison que la Ligue des Champions est la priorité des dirigeants parisiens. C’est d’ailleurs pour le trophée aux Grandes Oreilles que les Qataris n’ont pas hésité à investir 222 M€ sur Neymar et 180 M€ sur Kylian Mbappé.

En conflit larvé avec ces stars du club, ces dernières semaines, Thomas Tuchel est conscient que son futur à Paris est lié à la performance de son équipe en Europe. Surtout après le cuisant échec contre Manchester United la saison dernière.

Pep Guardiola poussé vers le PSG par la suspension de City ?

D’après L’Équipe, Pep Guardiola est toujours l’un des potentiels successeurs de l’ex-coach de Dortmund. La source confirme que l’Émir du Qatar, Tamim ben Hamad Al Thani rêve d’attirer l’ancien coach du Barça au PSG. Et il est possible que la suspension de Manchester City des compétitions européenne soit considérée comme un coup de pouce pour les dirigeants des Rouge et Bleu.