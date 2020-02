Dortmund - PSG : LDC, Hummels promet l’enfer aux Parisiens

Après sa large victoire face à l'Eintracht Francfort (4-0), c’est un Borussia Dortmund plus confiant que jamais qui affrontera le PSG en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et Mats Hummels a envoyé un message clair aux Parisiens.

Borussia Dortmund : Mats Hummels envoie un avertissement au PSG

Répétition réussie pour le Borussia Dortmund ! En effet, le club de la Ruhr, qui restait sur deux défaites consécutives, a renoué avec le succès en championnat ce week-end. Le BVB 04 a étrillé l'Eintracht Francfort (4-0) hier vendredi lors de la 22e journée de Bundesliga. Un franc succès qui permet aux Marsupiaux de revenir à un point du leader, le Bayern Munich. Mais aussi de faire le plein de confiance avant la venue du PSG.

En effet, le Borussia Dortmund accueille le Paris Saint-Germain ce mardi en huitième de finale aller de la Ligue des Champions. Une rencontre européenne sur laquelle Mats Hummels s’est exprimé. Dans des propos rapportés par Kicker, le défenseur allemand a ouvertement annoncé la couleur pour la réception du Paris Saint-Germain, avouant même que « le PSG sait certainement à quoi s’attendre ici ».

Mats Hummels attend les Parisiens de pied ferme et s’est montré confiant pour ce choc européen. « Avec cette activité, et aussi avec tous nos fans derrière nous, nous aurons de très bonnes chances de battre le Paris Saint-Germain », a-t-il déclaré. Les Parisiens sont donc prévenus. À noter que l’équipe de Lucien Favre reste invaincue à domicile cette saison en championnat avec 8 victoires et 3 nuls. La rencontre entre le Borussia Dortmund et le Paris Saint-Germain s'annonce engagée.

Du côté du PSG, l'incertitude plane sur le retour de Neymar. L'international brésilien qui n'a plus rejoué depuis trois semaines, sera-t-il dans de meilleures conditions physiques face au BVB 04 ? Rendez-vous est pris ce mardi au Signal Iduna Park, à partir de 20h.