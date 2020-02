RC Lens : Simon Banza, Philippe Montanier évoque son creux actuel

Pour la deuxième journée consécutive, le RC Lens, opposé lundi soir à Châteauroux, jouera après l'ensemble de ses adversaires directs. De nouveau suivi de près par Ajaccio et Troyes, Philippe Montanier et ses joueurs auront bien besoin d'un Simon Banza retrouvé pour reprendre leurs aises au classement.

Sotoca ou Banza ? Philippe Montanier a le choix

L'AC Ajaccio et Troyes s'étant imposés vendredi soir, le RC Lens aura la pression dans 48 heures pour son déplacement sur la pelouse de la Berrichonne de Châteauroux, de son côté en lutte pour le maintien au vu de sa seizième place actuelle.

Avec seulement deux et trois points d'avance sur les troisième et quatrième de Ligue 2, les Sang et Or, au ralenti actuellement avec quatre matches nuls concédés lors des cinq dernières journées, vont devoir s'imposer pour repousser les menaces ajacciennes et troyennes.

Mais encore faudrait-il pour cela que l'équipe de Philippe Montanier se réveille offensivement, elle qui a tant de peine à se procurer des occasions et à se montrer efficace lorsqu'elle a enfin la possibilité d'inscrire un but. Ces difficultés sont notamment illustrées par le manque de réussite actuelle de Simon Banza, qui n'a plus marqué en Championnat depuis le 3 décembre dernier et son doublé inscrit contre Chambly.

"Il y a certainement un manque de rythme chez Simon. J’ai quand même trouvé sa rentrée contre Troyes plutôt bonne. Il s’était retrouvé dans de bonnes situations et avait touché le poteau. Contre Grenoble, ce fut en revanche plus difficile mais pas que pour lui. C’était le cas pour tous les attaquants. Mais quand vous êtes à court de compétition, il y a un rythme à retrouver", explique, dans des propos rapportés par Lensois.com, Philippe Montanier au sujet de son jeune attaquant, qui, pour rappel, avait été suspendu deux matches ferme à la suite de son carton reçu contre Niort juste avant la trêve.

Préféré à Florian Sotoca à la pointe de l'attaque lensoise ces deux dernières semaines, Simon Banza, six buts en L2, se verra-t-il accorder une troisième chance consécutive par son entraîneur ? Réponse lundi soir vers 20 heures...