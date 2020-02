AS Monaco: Tiémoué Bakayoko croit toujours en la Champions League

Alors que l’AS Monaco était dans le bas du classement de la Ligue 1 Conforama, Tiémoué Bakayoko et ses coéquipiers ont remonté la pente jusqu'à se hisser à la 5e place au classement de L1. Une remontée spectaculaire qui permet au club du Rocher de rêver de nouveau d’une qualification en Ligue des Champions.

Tiémoué Bakayoko rêve de nouveau de la Ligue des Champions

L’AS Monaco était 9e de Ligue 1 à la mi-saison. L’équipe entrainée en ce moment-là par Leonardo Jardim avait longtemps trainé dans la dernière partie du tableau plusieurs journées durant. Les dirigeants monégasques n’ont eu d’autres choix que de remercier le technicien portugais, le 28 décembre 2019.

Ce dernier a été remplacé par Robert Moreno. Et en trois succès consécutifs ce mois de février, l’équipe du Rocher s’est hissée à la provisoirement 5e place du championnat. Dès lors, Tiémoué Bakayoko rêve de nouveau de la qualification en Ligue des Champions.

« C’est l'objectif de se qualifier en Ligue des champions, nous ne nous en sommes jamais cachés », a-t-il rappelé après la victoire face à Montpellier HSC, vendredi soir, en ouverture de la 25e journée de Ligue 1. L’ AS Monaco est désormais à 3 points de la 3e place du podium occupée par le Stade rennais.

L'AS Monaco vise un 4e succès face à Dijon FCO

Tiémoué Bakayoko et ses coéquipiers affronteront le Dijon FCO (17e), lors de la prochaine journée. Et pour le milieu de terrain prêté par Chelsea, les Monégasques doivent enchaîner, le samedi 22 février (20h), en Bourgogne.

« On ne doit pas s'arrêter là. On est Monaco, on a de grands objectifs. Il faut prendre chaque match avec l'envie de le gagner. On s'est rapprochés des premières places. Maintenant, il faut y rester et confirmer », a-t-il recommandé. « On a pris un peu de retard, mais la saison est encore longue, avec 13 matchs à disputer. Il y a vraiment la possibilité de remplir nos objectifs », a rassuré le natif de Paris.