PSG : Révélation de taille de Tite sur l'avenir Neymar

Neymar vient de fêter ses 28 ans, au Brésil. S’il est relativement jeune, le brésilien est un des meilleurs joueurs de football dans le monde. C’est Tite, le sélectionneur de la Seleçao, qui vient encore de le faire savoir.

Tite voit Neymar succéder au duo Cristiano Ronaldo et Lionel Messi

Depuis son arrivée au PSG, Neymar n’a jamais répondu présent lors des grands rendez-vous européens avec le club de la capitale. Le suspense demeure quant à sa présence pour la première manche contre le Borussia Dortmund mardi, en Allemagne. S’il semble sur une courbe décroissante, au Brésil on croit toujours en l’attaquant de 28 ans. Sélectionneur du Brésil, Tite voit même grand pour son protégé. « Dans des conditions normales, à mon avis, il fait partie des trois meilleurs joueurs du monde. Le meilleur Neymar que j'ai jamais vu n'est en dessous que de Cristiano Ronaldo et Messi », a déclaré l’entraîneur de la Seleçao lors d’un Sommet international sur le football à Bilbao.

Seulement, il faudra du temps pour revoir Neymar à son meilleur niveau. Ces dernières saisons, le Brésilien n’est pas épargné par les blessures. Ce qui l’empêche notamment de répondre totalement présent comme cela se voit parfois avec le PSG. Le crack auriverde n’a disputé qu’un seul match de huitièmes de finale de Ligue des champions depuis qu’il a rejoint le Paris Saint-Germain.

Le PSG a-t-il fait baisser le niveau du brésilien ?

Pour confirmer sa baisse de régime, il n’y a qu’à voir la dernière édition du Ballon d’Or. Neymar ne figurait pas parmi les 30 finalistes de la plus prestigieuse récompense individuelle dans le foot. Une première pour l’attaquant brésilien depuis 2011. De même, au vu de ses déboires extrasportifs et ses blessures à répétition, Neymar a vu sa valeur marchande diminuer. Comme pour le Ballon d’Or, il s’agit là encore d’une première pour le Brésilien. La valeur de celui-ci était sans cesse en train d’augmenter. Selon Transfermarkt, le buteur auriverde ne vaudrait plus « que » 160 millions d’euros contre 180 millions auparavant.

Du côté du Centre international d’étude du sport (CIES), l’attaquant brésilien est évalué à un montant compris entre 120 à 150 millions. Pour le Centre d’étude, sa valeur aurait subi une baisse comprise entre 70 et 100 millions d’euros depuis son arrivée au PSG.

Il n’y a donc plus qu’à espérer que Neymar retrouve une forme olympienne pour succéder aux deux monstres du football. Il était en bonne voie avant de rechuter contre Montpellier le 1er février. Une nouvelle blessure qui dérange à l’approche du choc contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions.