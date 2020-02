OM : Bientôt la fin de l'énorme déficit budgétaire chronique ?

Au titre de l’exercice 2018-2019, les clubs français cumulent un déficit budgétaire de près de 150 millions d’euros. L’ OM, avec un déficit de 91,5 millions d’euros, est le plus mauvais élève de la classe. Mais le calvaire de l’ Olympique de Marseille devrait finir bientôt.

OM : un déficit budgétaire de 91,5 millions d’euros ?

L’ OM brille sur plan sportif cette saison. Solide deuxième de Ligue 1, le club phocéen vise clairement la qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Un objectif largement dans les cordes des Olympiens, très petrformants depuis l'arrivée d'André Villas-Boas sur le banc en fin de saison dernière.

Mais on ne peut en dire autant sur le plan économique. Selon un rapport de la Direction Nationale du Contrôle de Gestion parvenu à la connaissance de L’Equipe, la Ligue 1 et la Ligue 2 cumulent un déficit budgétaire de 150 millions d’euros au titre de l’exercice 2018-2019. Et l’ OM à lui tout seul se taille 91,5 millions d’euros de cet déficit.

La saison d’avant, soit en 2017-2018, la Ligue 1 et la Ligue 2 avaient cumulé un déficit budgétaire de 176 millions d’euros. Autrement dit, le déficit a baissé la saison dernière. Mais le déficit marseillais est vraiment inquiétant.

Bientôt la fin du déficit du club marseillais ?

Le déficit de l’ OM devrait bientôt prendre fin. En effet, les droits télé augmenteraient de 60% à partir des 4 prochaines saisons. Ce qui permettrait aux clubs français de recevoir 1,153 milliards d’euros chaque année. Le partage de cette manne financière devrait permettre à l’ Olympique de Marseille d’assainir ses finances et de mettre fin à son déficit économique chronique.