Nice : Très critiqué, Stanley Nsoki répond à ses détracteurs !

En déplacement à Toulouse ce samedi soir, l'OGC Nice doit une revanche à ses supporters après le crash subi la semaine dernière contre Nîmes à domicile (1-3). Peu inquiété par la concurrence malgré des performances régulièrement en dedans, Stanley Nsoki devrait de nouveau être titularisé par Patrick Vieira.

Nsoki est l'une des déceptions niçoises de la saison

Opposé à une équipe qui a perdu ses six derniers matches à domicile et qui semble déjà condamné à descendre en Ligue 2 à la fin de la saison, l'OGC Nice aborde son déplacement sur la pelouse du Toulouse Football Club avec l'envie de ramener trois points et de retrouver la première partie du tableau.

Privé de Youcef Atal, Wylan Cyprien, Dante et Hichem Boudaoui, Patrick Vieira va être encore contraint de modifier son onze de départ. Malang Sarr, son concurrent direct, devant logiquement remplacer Dante en défense centrale, Stanley Nsoki devrait conserver sa place de titulaire sur le côté gauche de la défense azuréenne.

Peu performant depuis le début de la saison, le joueur arrivé du PSG pour 12 millions d'euros en août dernier, est souvent la cible des critiques, celles-ci visant principalement son inconstance et ses multiples erreurs de concentration. Présent en conférence de presse avant le match de Toulouse, l'international Espoirs français (1 sélection) est revenu sur les commentaires négatifs dont il fait l'objet et n'a pas cherché à masquer ses points faibles.

"Dans un souci de progression, je prends toujours en compte ce genre de choses. Et je suis d'accord avec ce qui se dit sur moi, c'est à dire que je suis capable de faire de bonnes choses, mais aussi de manquer des choses faciles qui entachent mes prestations. C'est là-dessus qu'il faut que je travaille. Il faut que je sois beaucoup plus rigoureux au niveau de ma concentration, que je maintienne un certain niveau d'exigence pendant 90 minutes", a expliqué le jeune défenseur de 20 ans.

À sa décharge, Stanley Nsoki est un défenseur central de formation et n'évolue donc pas à son poste préférentiel depuis son arrivée sur la Côte d'Azur.