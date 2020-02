Real Madrid Mercato : Manchester City sanctionné, 2 cracks visés

Le Real Madrid semble l'avoir très vite compris, il y aura de bonnes affaires à réaliser en fin de saison avec Manchester City, exclu des compétitions européennes pour les deux prochaines années. Les recruteurs madrilènes seraient donc chauds pour se lancer aux trousses de deux joueurs majeurs de l’effectif des Citizens pour le mercato de l'été prochain.

Real Madrid : deux joueurs de Manchester City dans le viseur ?

« Le malheur des uns fait le bonheur des autres. » C’est un adage très connu qui pourrait bientôt prendre tout son sens dans les rapports entre le Real Madrid et Manchester City. En effet, la nouvelle est officielle depuis vendredi. Manchester City est écarté des compétitions européennes sur les deux prochaines saisons. L’UEFA reproche au cador de Premier League d’avoir surévalué des contrats de sponsoring pour se soustraire des contraintes du fair-play financier.

Le Real Madrid ne s’est pas fait répéter l’information. Pour les recruteurs merengues, c’est une occasion rêvée de se lancer à fond sur la piste Raheem Sterling, cible de longue date. Mais le géant espagnol ne vise pas que l’international anglais. Encouragés par les sanctions contre Manchester City, les recruteurs madrilènes auraient désormais ajouté sur leur liste un autre nom à débaucher chez les Citizens.

Selon Mundo Deportivo, il s’agit de l’international belge Kevin De Bruyne. Un joueur que Florentino Perez et son staff croient pouvoir convaincre en lui expliquant qu’il ne serait pas dépaysé sous leurs couleurs. En effet, Kevin De Bruyne retrouverait Eden Hazard et Thibaut Courtois, ses compatriotes et coéquipiers en sélection.

Reste que si Raheem Sterling et Kevin De Bruyne décident de quitter Manchester City, l’affaire ne serait toutefois pas encore gagnée pour le Real Madrid. Car il n’est pas exclu que d’autres grosses écuries envisagent également de signer ces joueurs. En Allemagne et même en France, des clubs aiguiseraient leur appétit pour les meilleurs joueurs du club anglais.

La seule réalité qui pourrait précipiter la descente sur terre de tous les courtisans, c’est que Manchester City, même sans Ligue des Champions, a les moyens financiers de tenir ses engagements vis-à-vis de tous ses joueurs. Ne l’oublions pas, le club appartient à Khaldoon Al Mubarak, un riche homme d'affaires émirati.