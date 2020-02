Stade Rennais : Les vérités d' Olivier Létang sur son limogeage

Discret depuis son éviction de la présidence du Stade Rennais, Olivier Létang vient de s’exprimer sur son départ. L’ancien président du club breton ne comprend toujours pas son licenciement.

Olivier Létang brise le silence

Le Stade Rennais en avait surpris plus d’un il y a quelques jours en annonçant le limogeage d’ Olivier Létang au poste de président du club. Dans un entretien accordé à Ouest-France, le désormais ancien président de Rennes est revenu sur ce départ. Un licenciement qu’il n’arrive pas à expliquer jusqu’ici.

Au micro de Ouest-France, Olivier Létang a exprimé sa surprise quant à la décision qui a été prise par la famille Pinault, actionnaire du club depuis 1998. « J’ai été surpris », a lâché l’ancien directeur sportif du PSG. Son étonnement reste d’autant plus grand que le Stade Rennais se porte bien depuis qu’il a pris les rênes du club en novembre 2017.

Avec l’arrivée de Julien Stéphan comme entraîneur, le Stade Rennais a vécu l’une des plus belles saisons de son histoire. Rennes a notamment terminé vainqueur de la Coupe de France. De même, les Rouge et Noir ont atteint les huitièmes de finale d’une Coupe d’Europe, en l'occurrence la Ligue Europa, pour la première fois de leur histoire.

Un bilan « positif » qui ne fait que surprendre Olivier Létang qui n’a rien à se reprocher. « Le Stade Rennais ne s’est jamais porté aussi bien sportivement, financièrement et d’un point de vue populaire », confie le dirigeant français.

Les différends ont-ils eu raison de Létang ?

S’il peut être exempt de reproche quant aux performances réalisées par le Stade Rennais ces derniers mois, il faut dire que les relations entre Olivier Létang et ses collaborateurs s’étaient nettement détériorées. C’est ainsi que Cyrille L’Helgoualch et Eric Assadourian, respectivement directeur du développement et directeur du centre de formation, avaient quitté le club en octobre. Julien Stéphan, l’entraîneur de l’équipe première, n’en était pas très loin.

Au moment où le Stade Rennais se remet de ce départ, le club veut terminer une nouvelle saison sur de bonnes notes. Actuellement 3e de Ligue 1, Rennes vise une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Ce serait alors une première dans l’histoire du club.