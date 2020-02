Ex-PSG Mercato : Moussa Diaby justifie son départ de Paris

Comme d’autres titis, Moussa Diaby a quitté le PSG l’été dernier. L’ailier français évolue désormais au Bayer Leverkusen en Allemagne. Il révèle les raisons de son départ du Paris Saint-Germain.

Les vérités de Moussa Diaby sur son départ du PSG

Comme Christophe Nkunku (RB Leipzig), Moussa Diaby est parti du Paris Saint-Germain l’été dernier et évolue désormais en Allemagne. L’attaquant de 20 ans a été recruté au Bayer Leverkusen contre 12 millions d’euros. Au micro du Late Football Club, le Français est revenu sur son départ du PSG.

S’il évolue aujourd’hui en Allemagne, Moussa Diaby confie que ça fait « bizarre » de ne plus représenter son club formateur. Mais sans aucun regret, le jeune ailier estime que c’était le meilleur choix à faire s’il voulait gagner du temps de jeu et « engranger plus d’expérience dans le football professionnel ».

Un retour de Diaby au PSG ?

Même s’il évolue maintenant au Bayer, Moussa Diaby suit toujours de près son club formateur. Il le voit d’ailleurs aller loin en Ligue des Champions. « Je pense que cette année est la bonne pour le Paris Saint-Germain », confie le joueur qui n’exclut pas de retourner un jour à Paris. « Revenir un jour au PSG ? Je ne sais pas, pourquoi pas ».

Moussa Diaby s’est engagé pour cinq saisons avec le Bayer Leverkusen, soit jusqu’en 2024. L’ancien parisien compte 2 buts et 3 passes décisives en 19 matches avec son nouveau club. Sa première saison est assez bonne avec le Bayer.

Bien qu’éliminé de la Ligue des Champions, le club est proche de se qualifier pour la prochaine édition de la C1. Leverkusen pointe à la 4e place du championnat, à cinq points du Bayern Munich, le leader.