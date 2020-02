OM : Calder écarté, Villas-Boas donne des nouvelles de Thauvin

Le joueur de l’ OM Florian Thauvin n’est plus pris en charge par le chirurgien James Calder. André Villas-Boas, entraîneur de l’ Olympique de Marseille, a décidé de prendre en mains l’attaquant français et paraît déjà satisfait de sa décision.

Villas-Boas arrache Florian Thauvin aux mains de James Calder

Blessé lors de la préparation en juillet, Florian Thauvin s’est fait opérer en septembre par le chirurgien James Calder. Un médecin anglais très réputé en Europe pour ses connaissances sur les douleurs à la cheville. Alors, personne n’a trouvé à redire quand le spécialiste a décidé de soumettre l’attaquant de l’ OM au protocole rigoureux de reprise.

Désormais en rééducation, le champion du monde français a fini avec la natation puis la course sur tapis et en est à la course sur terrain. Le joueur était censé retourner à la compétition entre fin janvier et mi-février. Mais cette date a été prolongée d’une vingtaine de jours. Autrement dit, Florian Thauvin devrait retrouver la compétition en mars.

Pour André Villas-Boas, désormais confronté à un manque d’éléments offensifs (talon d'Achille pour Benedetto, pubalgie pour Radonjic, contracture pour Payet et inefficacité de Germain), cette nouvelle date paraît très longue. En fait, l’entraîneur de l’ OM est convaincu que James Calder se montre excessivement prudent sur le processus de reprise de l’ancien Magpie. Selon RMC Sport, le technicien portugais a alors décidé de soustraire le joueur de la responsabilité du chirurgien anglais pour le confier à son staff technique.

André Villas-Boas donne les dernières nouvelles de l’ Orléanais

Une décision qui aurait déjà donné des effets encourageants. Et le Lusitanien en est visiblement satisfait. Présent en conférence de presse vendredi, il a expliqué que Florian Thauvin a été pris en charge « d’une façon plus agressive, avec un peu plus de travail » par l’encadrement technique olympien et que cela « marche bien pour l’instant… ».

André Villas-Boas, qui assure avoir le « contrôle de la situation », a donc soumis l’ex-Bastiais à un entraînement intensif à l’ issue duquel la cheville n’a pourtant pas présenté de signes anormaux. D’où la conclusion de l’ancien manager de Tottenham, « ce sont de bons signaux pour les prochaines semaines. »