Amiens - PSG (4-4) : Tuchel sort deux raisons du score de parité

Amiens SC a accroché le PSG (4-4) ce samedi lors de la 25e journée de Ligue 1. Thomas Tuchel, entraîneur du Paris Saint-Germain, évoque le réalisme des Amiénois et pointe le manque de concentration des Parisiens.

Un score rocambolesque entre Amiens SC et les hommes de Tuchel

Incroyable mais vrai ! Le PSG a frôlé l’humiliation ce samedi lors de la 25e journée de Ligue 1. Menés par les Amiénois (3-1) à la pause, les Parisiens sont parvenus à renverser la situation en seconde période. Fouettés dans leur orgueil, les hommes de Thomas Tuchel sont même parvenus à prendre l’avantage avant de se faire rattraper (4-4).

L’entraîneur parisien surpris par le réalisme des Amiénois

L’entraîneur du PSG s’est présenté au micro de Canal+ en fin de rencontre pour expliquer les causes de ce score vraiment surprenant entre les Amiénois et ses joueurs. Le technicien allemand a d’abord évoqué le réalisme des Amiénois. Selon le coach parisien, les locataires du stade de la Licorne ont tiré trois fois et marqué autant de fois, en première mi-temps.

Thomas Tuchel dénonce le manque de concentration des Parisiens

La seconde raison évoquée par le stratège francilien pour expliquer ce score de parité entre Amiens SC et le Paris Saint-Germain est liée à un manque de concentration des Parisiens. L’ancien coach du Borussia Dortmund estime que le club francilien « n’a pas été assez concentré », contrairement à ses habitudes.

Thomas Tuchel a ensuite rappelé que le club de la capitale avait « beaucoup de joueurs à la maison » en prévision du match contre le Borussia Dortmund en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Mais il ne voudrait pas prendre cela pour une excuse.

Enfin, après avoir frôlé l’humiliation, le coach allemand s’est pourtant dit convaincu que le club de la capitale « méritait de gagner » et ne pas « être en colère » contre ses joueurs.