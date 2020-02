Amiens - PSG (4-4) : Thomas Tuchel fait un constat surprenant

Le PSG s’est fait peur samedi sur la pelouse du relégable Amiens. Thomas Tuchel et ses hommes s’en sortent avec un nul (4-4). Pas rassurant avant le choc contre Dortmund en Ligue des Champions.

Pas de frustration pour Thomas Tuchel après Amiens

Après le carton réalisé par le Borussia Dortmund vendredi, la réponse du PSG était attendue samedi. Le Paris Saint-Germain se déplaçait sur la pelouse d’Amiens, actuel 19e de Ligue 1. Avec un effectif remanié, sans Kylian Mbappé et Neymar, Thomas Tuchel espérait ramener les trois points contre le club picard.

Seulement, les plans de Thomas Tuchel sont tombés à l’eau dès la première mi-temps. Le PSG est rentré au vestiaire mené 3 buts à 1. Les Parisiens sont revenus avec un bien meilleur visage en seconde période. Un doublé de Tangui Kouassi et un but de Mauro Icardi ont permis au Paris Saint-Germain de repasser devant. Mais le club de la capitale s’est fait reprendre dans le temps additionnel, Serhou Guirassy allant de son doublé.

En conférence de presse, Thomas Tuchel n’a pas voulu s’affoler. Surtout qu’il y a un choc de Ligue des Champions qui attend le PSG mardi en Allemagne contre le Borussia Dortmund. Pour le coach parisien, ce qui s’est produit sur la pelouse de La Licorne est « normal ». Le technicien allemand estime que « c’est une situation avant un match décisif en Ligue des Champions ». Pour lui, son équipe a été incapable de trouver la mentalité et la concentration pour ce match.

Grosse inquiétude avant le choc contre Dortmund

Si Thomas Tuchel veut éviter les coups de gueule, il faut dire que le résultat ramené par Paris, certes sans Neymar et Mbappé, n’est guère rassurant. Voir le leader du championnat prendre 4 buts contre l’avant-dernier de Ligue 1 n’a rien de normal. Surtout quand on sait que le Borussia Dortmund est une équipe très offensive et s’est doté d’un buteur redoutable en la personne d’Erling Haaland lors du dernier mercato.

Modéré devant les journalistes, Thomas Tuchel devra remonter les bretelles à ses hommes pour faire un grand pas vers les quarts de finale de la Ligue des Champions. Le technicien allemand joue son avenir au PSG en Coupe d’Europe.