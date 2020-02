OL - ASSE : Terrible nouvelle pour les supporters stéphanois

L’ OL recevra l’ ASSE au Groupama Stadium le 1er mars pour la 27e journée de Ligue 1. Un match qui s’annonce compliqué pour l’ AS Saint-Étienne. Les Verts ne pourront pas compter sur leurs supporters contre Lyon.

Coup dur pour l’ ASSE avant l’ OL

Voilà une bien mauvaise nouvelle pour les fans de l’ ASSE. D’après un communiqué publié samedi par la Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, les supporters de l’ AS Saint-Étienne ne pourront pas se rendre à Lyon pour assister au derby contre l’ OL au Groupama Stadium. Tout comme l’accès au Groupama Stadium, le communiqué de la Préfecture annonce l’interdiction de stationnement sur la voie publique « à toute personne se prévalant de la qualité de supporteur du club de l’ASSE ou se comportant comme tel, dans le secteur du centre-ville de Lyon » entre 10h et minuit.

Les derbies entre l’ OL et l’ ASSE sont devenus bouillants ces dernières années. Dans son communiqué, la Préfecture a d’ailleurs rappelé quelques incidents survenus lors du derby rhodanien ces dernières saisons. Si cette décision peut paraître sévère, il faut dire qu’elle est peu surprenante. Les supporters lyonnais avaient eux aussi été interdits d’accès à Geoffroy-Guichard lors de la dernière rencontre entre les deux équipes en octobre.

Un retour à l’ OL qui promet pour Claude Puel

À noter qu’il s’agira du retour de Claude Puel devant le public de l’ OL. Le technicien français passé chez l’ennemi stéphanois a entrainé les Gones entre 2008 et 2011. C’est d’ailleurs contre les Lyonnais (entraînés par Sylvinho) qu’il avait dirigé son premier match avec l’ ASSE le 6 octobre 2019. Une première qui s’était soldée par une victoire sur le plus petit des scores contre son ancien club. À Décines, l’ OL voudra laver cet affront comme il l’a fait mercredi en Coupe de France contre l’ OM. On imagine quel accueil les Bad Gones réservent à Claude Puel dans leur antre. Rendez-vous est donc pris pour le 1er mars au Groupama Stadium.