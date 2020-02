OGC Nice : fortement contrarié, Patrick Vieira affiche sa colère!

Malgré la victoire 2 buts à 0 samedi soir au Stadium de Toulouse, Patrick Vieira, l'entraîneur de l'OGC Nice, n'a pas caché sa frustration pour la prestation de mauvaise qualité de ses joueurs.

L'OGC Nice de Vieira a joué avec le feu

Il y a des victoires qui ne sont pas forcément bien acceptées, et celle de l'OGC Nice samedi sur la pelouse du Téfécé entre dans cette catégorie. Pourtant vainqueurs 2-0 des Toulousains, lesquels s'enfoncent un peu plus chaque semaine dans le bas du classement, les Niçois ont vécu une soirée compliquée qui aurait pu mal se terminer.

Meneurs au score grâce à un but de l'indispensable Pierre Lees-Melou (12e), les Aiglons ont ensuite eu la chance d'évoluer à 11 contre 10 dès la 27e minute de jeu suite à l'expulsion de Ruben Gabrielsen, le défenseur central haut-garonnais.

Mais ce qui aurait dû se transformer en formalité a bien failli tourner au fiasco pour l'équipe de Patrick Vieira. Celle-ci s'est montrée incapable d'enfoncer le clou en seconde période et a même dû compter sur son gardien Walter Benitez pour conserver sa victoire. Ce dernier a arrêté un penalty de Aaron Leya Iseka dans le temps additionnel.

Soulagé après le but de dernière minute de Christophe Hérelle (90e+5), Patrick Vieira a cependant eu beaucoup de mal à se réjouir de cette victoire, tant l'attitude de ses joueurs après la pause lui était inacceptable.

"J’ai du mal à comprendre notre prestation en supériorité numérique, où mes joueurs n'ont plus respecté ce qu’on avait mis en place. Cette deuxième période m’agace énormément. Je ne l'ai jamais autant été après un succès. On a un groupe jeune, qui manque d’expérience, mais il y a quand même des limites, et ce soir (samedi soir) on a failli passer à travers. Les joueurs sont tombés dans la facilité et ça nous a posé des problèmes. Heureusement que Walter arrête ce penalty parce que sinon on aurait vraiment l’air cons !", a confié le coach niçois après la rencontre dans des propos rapportés sur le site du club.

Grâce à ce succès en terre toulousaine, l'OGC Nice (36 points) remonte à la huitième place du classement.