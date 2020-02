OM : Trois inquiétudes avant le match au stade Pierre-Mauroy

L’ OM ira défier le LOSC ce dimanche (21h) en clôture de la 25e journée de Ligue 1. De plus en plus d’observateurs sont inquiets pour l’ Olympique de Marseille avant ce choc.

L’ OM finalement plombé par les blessures ?

Le match entre le LOSC et l’ OM est certainement l’affiche de la 25e journée de Ligue 1. Entre des Lillois (4es) désireux de se venger de leur défaite au match aller et des Marseillais (2es) soucieux de creuser l’écart, autant dire tout de suite que la rencontre sera très disputée.

Pourtant, l’ Olympique de Marseille se présentera au stade Pierre-Mauroy avec un effectif privé de Dimitri Payet, son maître. Mais ce que Jonatan MacHardy trouve « dramatique », c’est la pauvreté de l’arsenal offensif de l’ OM. Sur les ondes de RMC Sport, le journaliste s’étonne même de la 2e place occupée par les hommes d’André Villas-Boas et se dit « très inquiet » pour l’accumulation des blessures.

Le club marseillais en baisse de régime ?

Pour sa part, Pierre Maturana s’inquiète d’une baisse de rendement de la formation provençale. Au micro de La Chaîne L’Equipe, le journaliste déclare avoir remarqué que « les matchs de l'OM, c'est quand même un peu moins bon en ce moment ».

Le confrère met surtout en garde les Phocéens contre une défaite face à Lille. Car une défaite sur la pelouse du stade Pierre-Mauroy serait de nature à créer le doute chez les Marseillais pour la suite de la saison.

Faut-il avoir peur pour l'écurie phocéenne ?

Quant à Grégory Schneider, il estime que le match de ce soir est le tournant de la saison pour l’ OM. Selon le journaliste, une défaite face aux Lillois compromettrait les chances des Marseillais de finir à la 2e place de Ligue 1. Car en plus des 3 points qu’ils auront laissés face aux Dogues, André Villas-Boas et ses joueurs perdraient également contre le PSG et ne seraient plus qu’à 3 points des Lillois.

Grégory Schneider, qui dit avoir peur pour les Olympiens qu’il sent « au bout du bout », semble croire que le Stade Rennais et le LOSC, poursuivants directs des Phocéens, feront des sans-fautes…