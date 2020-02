Bordeaux : Impuissant, Paulo Sousa attaque l'arbitrage après Dijon

Tenus en échec par Dijon à domicile (2-2), les Girondins de Bordeaux ont de nouveau fait preuve de leur irrégularité coutumière. Souvent agacé par les attitudes passives de ses joueurs, c'est cette fois-ci l'arbitrage qui faisait enrager Paulo Sousa à l'issue de la rencontre...

Bordeaux : Un penalty oublié selon Paulo Sousa

Il est difficile de viser le top 5 en Championnat lorsqu'on est incapable depuis le début de la saison de remporter deux matches consécutivement. C'est le cas des Girondins de Bordeaux, qui, après leur victoire à Metz la semaine dernière, avaient une belle occasion de se repositionner dans le premier tiers du classement à l'occasion de la réception de Dijon.

Rapidement refroidie par l'ouverture du score de Mounir Chouiar (16e), l'équipe de Paulo Sousa a pourtant su redresser la barre par la suite grâce à des réalisations de Hwang Ui-jo et de Jimmy Briand, ce dernier inscrivant son 99e but en Ligue 1.

Mais Bordeaux, décidément irrécupérable en cet exercice 2019-2020, n'a pas réussi à tenir son avantage au score bien longtemps - huit minutes exactement - et a fini par se faire punir par l'inévitable Chouiar.

Plus que le scénario et ces deux nouveaux points abandonnés en fin de match par ses joueurs - "l’équipe a bien travaillé avec la bonne attitude pour obtenir cette victoire. Je suis déçu quand les joueurs ne montrent pas un engagement total, et ce soir (samedi soir) ça n'a pas été le cas" - Paulo Sousa était surtout frustré par un fait de jeu qui, selon lui, a fait basculer la rencontre.

"Il y a des épisodes dans le match qui auraient pu nous donner la victoire. À 2-1, on a une bonne possibilité avec Jimmy Briand, qui anticipe le renvoi du défenseur. Je n'aime pas parler de ça mais il y avait un penalty très clair, on l'a revu à la télé", a déclaré le Portugais dans des propos rapportés par L'Equipe.

Avant les matches du jour, les Girondins de Bordeaux sont neuvièmes du classement.