Barça : La grande promesse faite par Antoine Griezmann

Difficilement vainqueur au Camp Nou du surprenant Getafe, le Barça s'accroche aux basques du Real Madrid en tête de la Liga. De nouveau passeur décisif, Lionel Messi l'a été à cette occasion pour Antoine Griezmann, chose plutôt rare cette saison...

Griezmann parle de sa relation avec Messi

Tout est difficile pour le FC Barcelone en ce moment, mais le club catalan tient le coup. Après les difficiles succès obtenus contre Levante (2-1) et le Betis Séville (3-2), les Blaugrana ont de nouveau souffert le martyre samedi après-midi pour venir à bout du coriace Getafe, surprenant troisième de Liga.

Chahuté en début de match, le Barça s'en est remis à la connexion - très aléatoire - entre Lionel Messi et Antoine Griezmann pour ouvrir le score et se lancer dans cette rencontre. Auteur d'une subtile déviation pour son compère de l'attaque barcelonaise, l'Argentin a ensuite pu voir le Français parfaitement piquer son ballon au-dessus du corps de David Soria, le gardien de Getafe, et inscrire son huitième but en Championnat.

Déçu d'avoir manqué quelques occasions en fin de rencontre alors que son équipe ne menait que 2 buts à 1 - Sergi Roberto et Angel Rodriguez sont les autres buteurs - l'international français (78 sélections, 30 buts) - placé en pointe par Quique Setien - se montrait en revanche satisfait de son entente avec le sextuple Ballon d'Or et affirmait même que leur relation footballistique deviendra de plus en plus bonne.

"Cela fait sept mois que je suis arrivé ici, à Barcelone, donc on a eu le temps d'assimiler les mouvements de chacun au quotidien. Et je le dis toujours mais ça ne fera qu'aller de mieux en mieux. Nous profitons du fait de pouvoir travailler tous ensemble et je suis sûr que ça ira en s'améliorant", a affirmé Griezmann dans des propos rapportés par L'Equipe.

À égalité avec le Real Madrid en tête de la Liga, le FC Barcelone verra son grand rival affronter le Celta Vigo ce dimanche soir à Santiago-Bernabeu.