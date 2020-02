LOSC Mercato : Annonce forte de Christophe Galtier sur son avenir

Christophe Galtier vit sa troisième saison sur le banc du LOSC. Arrivé au Lille OSC en 2017, le technicien français avait alimenté les rumeurs les plus folles après que le club nordiste ait terminé vice-champion de France.

Christophe Galtier a déjà tranché pour son avenir au LOSC

Vice-champion de France la saison dernière, Christophe Galtier veut vivre une nouvelle saison de haute facture avec le LOSC. S’il entre dans la dernière année de son contrat l’été prochain, le coach lillois ne se fait pas de doute sur son futur. Le technicien français s’est d’ailleurs confié à ce sujet au micro de Téléfoot.

Au LOSC depuis plus de deux ans, Christophe Galtier ne se voit pas quitter les Dogues de sitôt. Il révèle d’ailleurs qu’il avait fortement été sollicité l’été dernier après les belles performances réalisées par Lille en championnat. Mais pour l’ancien coach de l’ ASSE, « il n’y avait aucun intérêt pour lui d'aller voir ailleurs ».

« J'avais envie et j'ai envie de continuer ici. Je connais le projet et je suis heureux ici », a notamment confié Christophe Galtier à Téléfoot. L’entraîneur lillois est aussi revenu sur les contacts annoncés entre le président de l’OL Jean-Michel Aulas et lui. Aucun contact n’a jamais été noué avec le dirigeant lyonnais d’après lui.

Prolongation en vue pour Galtier ?

S’il est déterminé à continuer l’aventure avec le LOSC, Christophe Galtier sait qu’il devra obtenir de bons résultats. Après un début d’année compliquée, les Dogues semblent s’être remis sur le droit chemin. Ils viennent d’enchaîner trois succès de rang en championnat et pointent désormais à la 4e place de Ligue 1.

Ce dimanche, Christophe Galtier et ses poulains jouent gros avec la réception de l’ OM, actuel dauphin du PSG. En cas de victoire, Lille reviendrait à six points de Marseille. Pour ce choc, le coach lillois pourra compter sur son buteur Victor Osimhen (12 buts en championnat). Le Nigérian était sorti sur civière lors de la dernière journée. Il semble apte pour faire chuter le club phocéen.