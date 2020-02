PSG Mercato : Guardiola à Paris, le jeu de Pochettino dévoilé

Avec la suspension de Manchester City par l’UEFA, l’avenir de Pep Guardiola semble désormais s’écrire loin des Citizens. Une opportunité dont pourrait profiter le PSG qui rêve du technicien catalan.

La venue de Guardiola au PSG liée à Mauricio Pochettino ?

Alors qu’il entre dans la dernière année de son contrat l’été prochain, Pep Guardiola n’a pas vraiment la tête à prolonger avec Manchester City. Si son avenir est flou avec le pensionnaire de Premier League, le technicien catalan est sur les tablettes du PSG. Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain, veut faire de lui le successeur de Thomas Tuchel.

L’Allemand ne devrait pas être maintenu au Paris Saint-Germain en cas de nouvelle élimination en Ligue des Champions. Si Thomas Tuchel venait à partir, le directeur sportif du PSG souhaiterait que Pep Guardiola prenne sa succession. Seulement, la venue de l’actuel entraîneur de Manchester City devrait aussi dépendre de Mauricio Pochettino.

Libre depuis son départ de Tottenham en novembre, Mauricio Pochettino est également courtisé par le PSG. Mais le technicien argentin a récemment fait part de son envie de retrouver un banc en Premier League. Selon le Daily Express, les dirigeants de Manchester City ont déjà sondé l’ancien coach des Spurs. Celui-ci pourrait donc débarquer chez les Citizens si Pep Guardiola venait à partir à la fin de la saison.

Paris bien aidé par l’UEFA ?

Il faut dire que l’ancien coach du Bayern Munich vit une quatrième saison difficile à Manchester. Après deux titres successifs de champion d’Angleterre, Pep Guardiola a sans doute déjà dit adieu au sacre cette saison. City compte en effet 25 points de retard sur le Liverpool de Jürgen Klopp. De même, la récente sanction de l’UEFA ne devrait que concourir à son départ.

L’UEFA a en effet suspendu Manchester City pour les deux prochaines édtions des Coupes d’Europe. L’instance européenne reproche au champion d’Angleterre en titre d’avoir violé les règles liées au fair-play financier. Outre sa suspension, le club anglais a écopé d’une amende de 30 millions d’euros.

Sanctionné par l’UEFA, finir deuxième derrière Liverpool sera vain pour City. Distancé en championnat, il ne reste que les Coupes nationales et la Ligue des Champions pour sauver la saison de Pep Guardiola. A moins que le club n’obtienne gain de cause auprès du TAS, on voit mal le coach espagnol continuer l’aventure à Manchester.