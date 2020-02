Le torchon brûle toujours entre Paul Pogba et Manchester United

Paul Pogba veut quitter Manchester United cet été, mais ses chances d'obtenir un bon de sortie rapide sont très faibles, car le club a fixé le prix de vente du champion du monde 2018 à environ 100 millions d'euros (83 millions de livres sterling).

Mercato : quels clubs peuvent recruter Paul Pogba cet été ?

La Juventus reste intéressée par la ré-embauche du milieu de terrain et le Real Madrid l'a dans son collimateur, mais les deux clubs considèrent qu'un tel montant est trop élevé pour un joueur qui n’a pratiquement pas joué de la saison.

Pogba est convaincu que quitter les Red Devil’s serait dans l'intérêt de tous et son agent, Mino Raiola, a déclaré jeudi soir que le joueur aimerait retourner à la Juventus. Raiola va essayer de convaincre United de revoir ses exigences à la baisse, d'autant plus que Pogba n'aura plus qu'un an de contrat après cette saison.

Raiola a évoqué la possibilité d'un transfert à la Juventus, qui avait déjà recruté Pogba gratuitement en 2012, après l'expiration de son contrat avec United. La vieille dame l’avait ensuite revendu à United contre 110 millions d'euros. "Pogba se sent chez lui en Italie. L'Italie est comme sa deuxième maison ou sa famille, et il en va de même pour [Zlatan] Ibrahimovic. C'est pourquoi Paul aimerait revenir à la Juventus," a déclaré Raiola.

Pogba veut participer à l’Euro 2020 avec l’équipe de France

Pogba n'a joué que huit fois pour United cette saison en raison de ces blessures. Il n’a pas joué depuis le boxing day, le 26 décembre dernier. Toutefois, à Manchester on considère qu'il est proche de retrouver son meilleur niveau. Le club espère une bonne fin de saison de la part du joueur de 26 ans, afin qu’il puisse participer à l'Euro 2020 avec la France.

Raiola a l'intention de s'entretenir avec United au printemps. Le club de Premier League devrait faire une offre de prolongation de contrat à Raiola pour son joueur. Si l’offre ne répond pas aux attentes et si l’international Français n’a pas changé d’avis, il devrait quitter Manchester United cet été. Mais à quel prix ?