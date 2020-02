Le pronostic de Jürgen Klopp pour la Ligue des Champions

Jürgen Klopp a balayé les suggestions selon lesquelles Liverpool est le favori pour remporter la Ligue des Champions, même si le titre en Premier League devrait être remporté plus tôt que prévu.

Klopp : "Il y a trop d’équipes fortes pour faire des prévisions"

La plupart des bookmakers britanniques considèrent Manchester City comme le grand favori de la Ligue des Champions. En effet, l'avance considérable de Liverpool en Premier League a forcé Guardiola à abandonner la Premier League. Et l’exclusion de Manchester City de toutes compétitions de l’UEFA pour les trois prochaines années devrait être une motivation supplémentaire pour l’équipe. Mais pour Jürgen Klopp, il y a trop d'équipes fortes en huitièmes de finale pour faire des prévisions audacieuses.

"La Juventus était ma favorite avant le début de la saison, mais de toute évidence je ne regarde pas assez le football italien car je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas en tête de la Serie A avec 10 points d'avance", a déclaré Klopp. "Ils ont la plus grande équipe que j'ai jamais vue dans ma vie ; des joueurs de qualité aussi, c'est fou."

"L'équipe du Bayern Munich est également massive, le PSG est incroyable quand ils sont tous en forme, on ne peut jamais négliger le FC Barcelone et n'oublions pas Manchester City car la Ligue des Champions sera l'un de leurs grands objectifs. Je ne sais pas jusqu'où nous pouvons aller, mais il n'est pas nécessaire d'y réfléchir encore car pour l'instant, tout ce sur quoi nous devons nous concentrer, c'est l'Atlético mardi".

La Ligue des Champions n’est pas un objectif pour Jürgen Klopp

Après avoir participé aux deux dernières finales, beaucoup pensent que Liverpool est l'équipe la plus forte à rester dans la compétition, certainement la plus redoutée par les adversaires, bien que Klopp soit heureux et n’a qu’envie de se battre.

"Je ne sais pas si nous pouvons à nouveau gagner la Ligue des Champions, mais nous devrions être prêts à le faire", a-t-il déclaré. "Ce que je sais et ce que nous avons montré l'année dernière, c'est que nous pouvons battre les meilleurs. Cela ne veut pas dire que nous le ferons, mais que nous le pouvons, et c'est la seule chose que je dois savoir. Il y a tellement d'équipes fortes qu'il faut être prêt pour le combat, alors c'est une question de chance à certains moments pour gagner quoi que ce soit."

Avant de partir pour l'Espagne, les leaders de la premier ligue ont battu Norwich samedi 1-0 grâce un but de Sadio Mané. Un bon résultat avant d’affronter l’Atletico Madrid.