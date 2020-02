FC Barcelone : une victoire et plusieurs mauvaises nouvelles

Les trois points pris lors du choc de samedi contre Getafe cachent la crise qui couvent au FC Barcelone. La tension est permanente en catalogne.

Même une victoire sur l'équipe en troisième position de la Liga Santander ne pourrait pas calmer les eaux en Catalogne, ce qui aurait certainement pu être le cas à une autre époque. Mais pour l'instant, les points ne suffisent pas pour le FC Barcelone, dont les problèmes sont bien plus profond, à la fois sur et en dehors des terrains. Tout au plus, cette dernière victoire permettra à Quique Setién de souffler un peu avant la Ligue des Champions, mais il est conscient des exigences des supporters de Barcelone, qui ne seront satisfaits que par un bon football.

FC Barcelone : une défense très inquiétante avant le Napoli !

Naples attend en Ligue des Champions, et le choc avec Getafe a mis en lumière un certain nombre de problèmes auxquels les Catalans sont actuellement confrontés. Les blessures et les suspensions, combinées à la vente de Jean-Clair Todibo, ont laissé Setién à court de joueurs dans des domaines clés, et tout indique que le jeune Ronald Araujo sera obligé de jouer plus tôt que prévu. Getafe a montré à quel point il était facile de se créer des occasions contre cette équipe de Barcelone.

La blessure de Jordi Alba est un nouveau coup très dur !

La blessure de Jordi Alba est une autre mauvaise nouvelle, car il risque de manquer le choc avec Naples en Ligue des Champions, ainsi que le Classico face au Real Madrid. Alba est un joueur clé pour Quique Setién. De ce fait, Junior Firpo aura plus de temps de jeu et devra tenir la barraque.

Le FC Barcelone a perdu sa capacité à tuer les matches

Ce problème, qui s'est manifesté lors des trois dernières victoires du Barça, est une conséquence du temps passé par Ernesto Valverde au sein de l'équipe. Si les coéquipiers de Messi s’en sont toujours sortis avec les trois points, cela a été avec beaucoup plus de difficulté que d'habitude. Bilbao avait d’ailleurs éliminé le Barça durant les arrêts de jeu en coupe d’Espagne. Victoire (3-2) contre le Betis, (2-1) contre Getafe et Levante en champion, l'absence de Luis Suarez se fait ressentir.