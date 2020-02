Real Madrid : duel pour une place entre Ferland Mendy et Marcelo

L'équipe 2019/20 du Real Madrid est meilleure que celle de la saison dernière. Les places de titulaires coûtent chers et il y a un duel entre Ferland Mendy et Marcelo pour la place d'arrière gauche.

Pour Zidane, Mendy a de l’avance dans le duel contre Marcelo

Zinédine Zidane a vu son équipe du Real Madrid grandir cette année, et la position d'arrière gauche s'est améliorée grâce à l'arrivée de Ferland Mendy. Marcelo et lui se battent maintenant pour la place de titulaire avant le Classico du 1er mars. Le match contre Barcelone pourrait bien contribuer à décider de l'issue du titre de champion dans La Liga Santander.

Il ne reste que deux semaines avant ce match, mais quatre joueurs de la maison blanche risquent d'être suspendus. A deux matches du classico, Celta de Vigo et le Levante, les madrilènes vont probablement être un peu plus prudents. Mendy est devenu un élément clé de la défense des Merengues, et il s'est imposé titulaire au poste d’arrière gauche. Avec le Français dans l'équipe, le Real Madrid n'a encaissé que huit buts, alors qu’avec Marcelo, le Real a concédé 15 buts.

Ferland Mendy ne doit pas prendre un carton volontairement

Mendy est moins porté vers l’offensive et défend mieux. Zidane a maintenant un choix difficile à faire avant les matches avec le Celta et le Levante, car il ne peut pas se permettre de se passer de Mendy pour le Classico. En effet, le français pourrait être suspendu pour le classico en cas de carton jaune. Avant le premier classico, Casemiro avait tout fait pour obtenir un carton jaune. Il voulait être de retour pour le classico et suspendu juste avant. Mais la ligue a découvert le poteau rose et il a été suspendu pour le match contre le Barça.

Avant lui, Sergio Ramos avait aussi fait exprès de prendre un carton jaune, la saison dernière en Ligue des Champions. Son absence a contribué à l’élimination du Real de la ligue des Champions par l’Ajax. Zidane va devoir faire un choix et les onze titulaires du Real ce soir contre le Celta de Vigo sera une indication de son choix.