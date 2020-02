LOSC : Galtier évoque Villas-Boas avant le choc contre l’ OM

Le LOSC reçoit l’ OM ce dimanche (21h) en conclusion de la 25e journée de Ligue 1. Un choc avant lequel Christophe Galtier, entraîneur de Lille OSC, ne s’est pas gêné de parler d’André Villas-Boas, coach de l’ Olympique de Marseille.

Christophe Galtier prêt pour un choc contre l’ OM ?

Ce dimanche, le LOSC et l’ OM vont boucler la 25e journée de Ligue 1. C’est évidemment l’affiche de la journée avec deux équipes du haut du tableau. Les Lillois (4es, 40 points) et les Marseillais (2es, 49 points) ont de bonnes raisons pour nous livrer un match âprement disputé.

Vaincus lors de la manche aller au Vélodrome, Christophe Galtier et ses joueurs rêvent d’abord de se venger sur leur pelouse du stade Pierre-Mauroy. En outre, le président Gerard Lopez a clairement sommé son entraîneur de battre les Phocéens. Enfin, une victoire permettrait aux Dogues de recoller à l’ OM et de rester toujours menaçants dans la course au podium final de Ligue 1, voire à la 2e place, synonyme de qualification assurée en Ligue des Champions.

Quant aux Marseillais, solides 2es de Ligue 1, ils souhaitent creuser l’écart pour éloigner considérablement les Lillois avant le sprint final. En plus, une victoire permettrait aux Phocéens de faire oublier leur élimination à Lyon en quart de finale de la coupe de France. Enfin, l’écurie provençale tient à vaincre pour redonner confiance à ses supporters, après ses dernières apparitions peu rassurantes.

Christophe Galtier très admiratif de Villas-Boas

En attendant ce grand rendez-vous, le patron du banc de Lille OSC a été invité à parler de son homologue marseillais. Présent sur le plateau de Téléfoot, Christophe Galtier a déclaré avoir « beaucoup de respect » pour le technicien portugais. Un coach qui lui « paraît très humain » et qui lui rappelle Eric Gerets. Enfin, l’ancien tacticien stéphanois reconnaît avoir l'impression que le management et l’image d’André Villas-Boas lui semblent très positifs.