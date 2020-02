LOSC Mercato : La piste anglaise se précise pour Victor Osimhen

Arrivé au LOSC l’été dernier, l’avenir de Victor Osimhen semble déjà s’écrire loin de Lille. Meilleur buteur lillois cette saison, l’attaquant nigérian ne manque pas de courtisans en Europe.

Précision sur la prochaine destination de Victor Osimhen

Auteur de 12 buts en 23 matches de Ligue 1 cette saison, Victor Osimhen se montre à la hauteur des investissements placés en lui. Gérard Lopez avait déboursé 12 millions d’euros sur l’attaquant de 21 ans. Six mois plus tard, l’ancien joueur de Charleroi est le buteur vedette du Lille OSC. S’il flambe avec les Dogues, le Nigérian pourrait ne pas faire de vieux os au club nordiste.

Victor Osimhen est en effet sur les tablettes des grands clubs européens. Son nom était même évoqué il y a quelques mois pour prendre la succession de Luis Suarez au Barça. Aujourd’hui, c’est plus à l’Angleterre qu’il est associé. Le buteur du LOSC serait sur les tablettes de plusieurs cadors de Premier League.

Selon les informations de Calciomercato.com, Victor Osimhen aurait une préférence s’il venait à quitter le LOSC. D’après le média italien, l’international nigérian (8 sélections/4 buts) voudrait s’installer à Londres. Calciomercato croit savoir que l’attaquant lillois hésiterait actuellement entre Chelsea et Arsenal.

Duel londonien à venir pour le buteur du LOSC ?

Une place va se libérer chez les Blues l’été prochain avec le départ d’ Olivier Giroud. En fin de contrat, le Français va quitter Chelsea au terme de la saison. Côté Gunner, les deux attaquants vedettes du club ne cachent plus leurs envies de départ. Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang ne souhaitent plus continuer avec Arsenal. Le Gabonais était même annoncé proche du Barça en janvier.

S’il venait à rejoindre les Gunners, Victor Osimhen retrouverait un ancien lillois. L’Ivoirien Nicolas Pépé évolue à Arsenal depuis l’été dernier. Sa vente est la plus grosse jamais réalisée par le LOSC. S’agissant de Gérard Lopez, il a déjà fermé la porte à maintes reprises à un départ d’ Osimhen. Le patron des Dogues souhaite encore le conserver pendant quelques saisons.

Reste à savoir s’il sera toujours ferme si une offre considérable venait à tomber pour son buteur nigérian.