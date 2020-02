Tottenham : José Mourinho à un seul point de l'objectif

Au bout du temps additionnel, Son Heung-Min a offert la victoire à Tottenham. Avec cette victoire sur Aston Villa (2-3), José Mourinho est à un point de l'objectif.

Premier League : José Mourinho et les Spurs, 5e de Premier League

Pour le moment, le technicien Portugais est bien l'homme de la situation à Tottenham. Recruté suite au limogeage de Mauricio Pochettino, José Mourinho a su remettre les Spurs sur les bons rails. Malgré l'absence du capitaine Harry Kane, blessé, Tottenham est doucement remonté au classement du championnat anglais, jusqu'à atteindre la 5e place, qualificative pour la Ligue des Champions si la sanction infligé à Manchester City (2e) est maintenue.

Pour sa répétition générale avant le match de Ligue des Champions contre le RB Leipzig, les Spurs ont tremblé, mais se sont imposés sur la pelouse d'Aston Villa. Les joueurs de Mourinho ont dû s'en remettre à Toby Alderweireid et Son Heung-min, auteur d'un doublé, dont le but victorieux. Aston Villa, 17e n'a pas démérité et démontre une fois du plus qu'en premier league, même les clubs en difficulté peuvent faire mal au gros.

Tottenham prêt pour recevoir le RB Leipzig en Ligue des Champions

Le RB Leipzig, l'adversaire de Tottenham en 8e de finale de la Ligue des Champions a battu le Werder Brême samedi sur le score de 3-0. Deuxième de la Bundesliga à seulement un point du leader, le Bayern Munich, Timo Werner et ses coéquipiers sont prêts pour affronter les Spurs.

Ce huitième de finale promet d'être très disputé entre l'équipe de José Mourinho qui va probablement jouer en contre et Leipzig qui a un style de jeu plus offensif. A domicile, Tottenham va certainement tout faire afin d'éviter de prendre des buts, un objectif qui n'a pas été atteint depuis la victoire 2-0 contre Manchester City. Tanguy Ndombélé a été préservé par Mourinho. Giovani Lo Celso, a également joué peu ce dimanche contre Aston Villa. Les deux hommes devraient être titulaires mercredi.